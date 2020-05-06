Том Эвребе и Джон Терри в полуфинале ЛЧ-2008/09

Но сперва «сине-гранатовые» любезно напомнили о голе Иньесты.

«Барселона» напомнила болельщикам о событиях 11-летней давности – 6 мая 2009 года сине-гранатовые вышли в финал Лиги чемпионов, пройдя «Челси».

«Ровно 11 лет назад Андрес Иньеста сделал это», – написала клубная пресс-служба в твиттере, выложив видео гола Иньесты в добавленное время.

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Первый матч на «Камп Ноу» завершился безголевой ничьей, во втором был зафиксирован счет 1:1, и «Барса» отправилась в финал благодаря голу на чужом поле. Матч вошел в число самых скандальных из-за судейства норвежца Тома Хеннинга Эвребе, который, возможно, не назначил несколько пенальти в ворота каталонской команды.

Тролли уже пробрались в комментарии и выражают недовольство результатом полуфинала-2009. Например, «Барселоне» напомнили прошлогодний титул в ЛЧ «Ливерпуля», который издевательски выбил каталонцев в полуфинале (отыгравшись с 0:3 в первом матче).

Вот еще несколько комментариев:

«Ненавижу «Челси», но, возможно, это было худшее судейство за все время».

«Вы купили судью».

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В финале ЛЧ-2008/09 «Барселона» победила «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0.

Эвребе завершил судейскую карьеру спустя год и признался, что допустил ошибки в матче «Челси» – «Барселона».

Эвребе: «Я бы хотел, чтобы в матче «Челси» – «Барселона» у меня был VAR»

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