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Президент «Лиона» подтвердил возвращение Лиги чемпионов: «Матч с «Ювентусом» состоится 7 августа»

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Криштиану Роналду

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Главный турнир Европы все же будет завершен.

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас подтвердил, что Лига чемпионов вернется в августе.

«Наш матч против «Ювентуса» состоится 7 августа, он пройдет в Турине за закрытыми дверями. Если наши юридические действия не увенчаются успехом (в попытке добиться возобновления чемпионата Франции – Eurosport.ru), то «Лион» и «ПСЖ» будут уничтожены подготовленными командами», – сообщил функционер в эфире RTL.

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