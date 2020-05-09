Криштиану Роналду
Фото: Getty Images
Главный турнир Европы все же будет завершен.
Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас подтвердил, что Лига чемпионов вернется в августе.
«Наш матч против «Ювентуса» состоится 7 августа, он пройдет в Турине за закрытыми дверями. Если наши юридические действия не увенчаются успехом (в попытке добиться возобновления чемпионата Франции – Eurosport.ru), то «Лион» и «ПСЖ» будут уничтожены подготовленными командами», – сообщил функционер в эфире RTL.
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- Первый матч закончился минимальной победой «Лиона».
- Президент Франции Эммануэль Макрон запретил проведение массовых мероприятий до 1 сентября – «ПСЖ» досрочно признали чемпионом страны.
Тест: вспомни состав «Ливерпуля» из победного финала ЛЧ
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