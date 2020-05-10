Типичный Олас.

Пресс-служба «Лиона» опровергла информацию о том, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса» состоится в августе 2020 года.

«Олимпик» хотел бы подтвердить, что дата игры с «Ювентусом» еще не подтверждена, несмотря на появившиеся заявления. Ее объявит руководство УЕФА в ближайшем будущем в рамках расписания ЛЧ.

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«Лион» также ждет подтверждения финала Кубка французской Лиги, который планируют на август. Это позволит команде, в отличие от остальных, использовать эту игру как важную часть подготовки к новому сезону.

Тем не менее, наш клуб сожалеет, что готовятся в другом графике, чем те европейские фирмы, которые уже возобновили тренировки», – сказано в сообщении на сайте лионцев.

9 мая президент «Олимпика» Жан-Мишель Олас заявил, что ответный матч 1/16 финала ЛЧ с «Ювентусом» состоится 7 августа. По информации Оласа, игра должна пройти в Турине без зрителей.

В первой встрече 1/16 финала Лиги чемпионов «Лион» победил «Юве» со счетом 1:0.

Чемпионат Франции уже завершили досрочно после решения президента страны Эммануэля Макрона.

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