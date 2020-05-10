Футбол
Лига чемпионов УЕФА

«Лион» опроверг слова своего президента, что ЛЧ вернется 7 августа

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Аарон Рэмзи («Ювентус»), Хуссем Ауар («Лион»), Лига чемпионов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Типичный Олас.

Пресс-служба «Лиона» опровергла информацию о том, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса» состоится в августе 2020 года.

«Олимпик» хотел бы подтвердить, что дата игры с «Ювентусом» еще не подтверждена, несмотря на появившиеся заявления. Ее объявит руководство УЕФА в ближайшем будущем в рамках расписания ЛЧ.

Play Icon
Футбол

Мбаппе настолько соскучился по ЛЧ, что представил, будто порция тирамису – это ушастый кубок

3 ЧАСОВ НАЗАД

«Лион» также ждет подтверждения финала Кубка французской Лиги, который планируют на август. Это позволит команде, в отличие от остальных, использовать эту игру как важную часть подготовки к новому сезону.

Тем не менее, наш клуб сожалеет, что готовятся в другом графике, чем те европейские фирмы, которые уже возобновили тренировки», – сказано в сообщении на сайте лионцев.

9 мая президент «Олимпика» Жан-Мишель Олас заявил, что ответный матч 1/16 финала ЛЧ с «Ювентусом» состоится 7 августа. По информации Оласа, игра должна пройти в Турине без зрителей.

  • В первой встрече 1/16 финала Лиги чемпионов «Лион» победил «Юве» со счетом 1:0.
  • Чемпионат Франции уже завершили досрочно после решения президента страны Эммануэля Макрона.

Sport.es: групповой этап ЛЧ-2020/21 начнется в конце октября

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Лига чемпионов УЕФА

Президент «Лиона» подтвердил возвращение Лиги чемпионов: «Матч с «Ювентусом» состоится 7 августа»

ДЕНЬ НАЗАД
Чемпионат Франции

Президент «Лиона»: «Когда слышу критику Пуйдебуа, то помню, что он лишь бывший толстый игрок»

10/03/2018 В 10:03
По теме
ФутболЛига чемпионов УЕФАЮвентусОлимпик ЛионБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Последние видео

Тренды

Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалПрезидент «Лиона» подтвердил возвращение Лиги чемпионов: «Матч с «Ювентусом» состоится 7 августа»
Следующий материал«Просто не любил его». Турецкий футболист убил пятилетнего сына и спихнул смерть на COVID-19