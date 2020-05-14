Пеп Гвардиола, «Бавария»
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Возможно, тактика Пепа не предполагала разгром.
Бывший ассистент Пепа Гвардиолы в «Баварии» Доменек Торрен рассказал, что в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов-2013/14 против «Реала» игроки не выполнили установку тренера и уступили со счетом 0:4.
«Пеп хотел сыграть в выжидательной манере, но авторитетные футболисты решили провести матч в агрессивном ключе. Мы ошибались, когда нам забивали. Такое случается. Но, может, и при тактике Гвадиолы мы проиграли бы 0:4 или даже 0:5», – цитирует Торрена Daily Mail со ссылкой на Kicker.
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