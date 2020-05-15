Лионель Месси
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Лео самокритичен.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси объяснил собственное высказывание о том, что в сезоне-2019/20 его команде будет трудно выиграть Лигу чемпионов.
«Я имел в виду то, что игры, которую мы показывали в последних матчах перед локдауном, будет недостаточно для победы в Лиге чемпионов. Я никогда не сомневался в том, что у нас есть команда, но мои доводы основаны на моем многолетнем опыте выступлений в Лиге чемпионов. Невозможно выиграть, играя так, как играли мы», – цитирует 32-летнего Месси Goal.
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- До приостановки ЛЧ «Барселона» сыграла с «Наполи» первый матч 1/8 финала, он закончился вничью – 1:1.
- Ответная игра перенесена на неопределенный срок.
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