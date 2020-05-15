Футбол
Лига чемпионов УЕФА

Месси: «Игры, которую мы показывали перед локдауном, не хватит для победы в ЛЧ»

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Лионель Месси

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 28 минут

Лео самокритичен.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси объяснил собственное высказывание о том, что в сезоне-2019/20 его команде будет трудно выиграть Лигу чемпионов.

«Я имел в виду то, что игры, которую мы показывали в последних матчах перед локдауном, будет недостаточно для победы в Лиге чемпионов. Я никогда не сомневался в том, что у нас есть команда, но мои доводы основаны на моем многолетнем опыте выступлений в Лиге чемпионов. Невозможно выиграть, играя так, как играли мы», – цитирует 32-летнего Месси Goal.

Чемпионат Испании

«Он нравится мне немного больше». Клопп сравнил Роналду и Месси

13/05/2020 В 08:40
  • До приостановки ЛЧ «Барселона» сыграла с «Наполи» первый матч 1/8 финала, он закончился вничью – 1:1.
  • Ответная игра перенесена на неопределенный срок.

Тер Стеген вернулся к тренировкам в «Барсе»: его проверили тепловизором и продезинфицировали авто

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Чемпионат Испании

Ван Бастен: «Те, кто ставят Роналду выше Месси, ничего не понимают в футболе»

29/02/2020 В 08:29
Футбол

Экс-форвард Бразилии Эдилсон: «Месси и Неймару нужно выиграть ЧМ, чтобы считаться лучше меня»

18 ЧАСОВ НАЗАД
По теме
ФутболЛига чемпионов УЕФАБарселонаЛионель МессиБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Чемпионат Белоруссии

Легионер «Ислочи»: «Несколько членов нашего клуба больны корнавирусом, хочу введения карантина»

19 МИНУТ НАЗАД
Футбол

Тест: назови клубы топ-20 рейтинга УЕФА

25 МИНУТ НАЗАД
Чемпионат России

«Такое может быть только в «Спартаке». Сенников, Билялетдинов, Газзаев и другие поддержали Семина

ЧАС НАЗАД
Чемпионат России

16-летняя дочь Малафеева вышла из больницы после обвинений в продаже наркотиков

3 ЧАСОВ НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Футбол

Шарлатаны #2. Назови всех чемпионов АПЛ

00:28:38
Play Icon
Play Icon
Футбол

Тер Стеген вернулся к тренировкам в «Барсе»: его проверили тепловизором и продезинфицировали авто

00:00:46
Play Icon
Play Icon
Футбол

Мбаппе настолько соскучился по ЛЧ, что представил, будто порция тирамису – это ушастый кубок

00:00:34
Play Icon
Play Icon
Футбол

Клопп и игроки «Боруссии» смотрят в zoom видео чемпионского сезона-2010/11

00:01:44
Play Icon

Тренды

Play Icon
Футбол

Тер Стеген вернулся к тренировкам в «Барсе»: его проверили тепловизором и продезинфицировали авто

ВЧЕРА В 09:08
Play Icon
Чемпионат России

Дело Кокорина и Мамаева направлено на пересмотр из-за существенных нарушений

ВЧЕРА В 14:46
Чемпионат России

Calciomercato: «Милан» интересуется Дзюбой как потенциальной заменой Златану

13/05/2020 В 06:54
MLS

Дос Сантос выложил фото из кровати с бывшей подругой Билзеряна и случайно засветил ее грудь

12/05/2020 В 21:02
Play Icon
Футбол

Мбаппе настолько соскучился по ЛЧ, что представил, будто порция тирамису – это ушастый кубок

10/05/2020 В 14:37
Play Icon
Play Icon
Теннис

«Больше всего маек «Барселоны». Касаткина присоединилась к флешмобу #МоиФормы

08/05/2020 В 07:31
Play Icon
Нурмагомедов – Фергюсон

«Это не только вина Хабиба, мы все ошиблись». Уайт – о срыве боя с Фергюсоном

08/05/2020 В 11:46
Play Icon
Футбол

Клопп и игроки «Боруссии» смотрят в zoom видео чемпионского сезона-2010/11

02/05/2020 В 14:52
Play Icon
НХЛ

Брызгалов – о Параде: «Мы в каком-то прошлом застряли, 30 лет как нет страны, которая победила»

30/04/2020 В 08:09
Play Icon
Фигурное катание

Год назад Загитова выиграла ЧМ в Сайтаме. Смотрим ее произвольную программу и ностальгируем

23/03/2020 В 15:12
Play Icon
Футбол

Девушка Холдинга из «Арсенала» необычайно яркая. Перед кликом лучше надеть солнцезащитные очки

14/01/2020 В 14:07
Play Icon
Чемпионат мира

Божественный показательный танец Загитовой: заминка с курткой ничего не испортила

24/03/2019 В 17:17
Play Icon
Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалАссистент Гвардиолы в «Баварии» – о 0:4 от «Реала»: «Игроки не выполнили установку Пепа»