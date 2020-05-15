Лео самокритичен.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси объяснил собственное высказывание о том, что в сезоне-2019/20 его команде будет трудно выиграть Лигу чемпионов.

«Я имел в виду то, что игры, которую мы показывали в последних матчах перед локдауном, будет недостаточно для победы в Лиге чемпионов. Я никогда не сомневался в том, что у нас есть команда, но мои доводы основаны на моем многолетнем опыте выступлений в Лиге чемпионов. Невозможно выиграть, играя так, как играли мы», – цитирует 32-летнего Месси Goal.

Чемпионат Испании «Он нравится мне немного больше». Клопп сравнил Роналду и Месси 13/05/2020 В 08:40

До приостановки ЛЧ «Барселона» сыграла с «Наполи» первый матч 1/8 финала, он закончился вничью – 1:1.

Ответная игра перенесена на неопределенный срок.

Тер Стеген вернулся к тренировкам в «Барсе»: его проверили тепловизором и продезинфицировали авто

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Чемпионат Испании Ван Бастен: «Те, кто ставят Роналду выше Месси, ничего не понимают в футболе» 29/02/2020 В 08:29