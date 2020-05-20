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Чеферин: «Наш план – завершить ЛЧ и ЛЕ к концу августа»

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«Ливерпуль», Лига чемпионов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
35 минут назад

Кажется, у топ-футболистов будет насыщенное лето.

Сезон-2019/20 в Лиге чемпионов планируется завершить к концу августа. Об этом сообщил президент УЕФА Александер Чеферин.

«Наш план – завершить турнир к концу августа. Я думаю, что это сработает. Вы никогда не знаете, что случится, но, кажется, все успокаивается. 80% европейских лиг собираются возобновить сезон, и я не вижу причин, почему Лига чемпионов и Лига Европы не должны быть проведены», – цитирует Чеферина португальское издание Record.

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