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Липпи заявил, что «Реал» выиграл ЛЧ-1998 благодаря ошибке судьи

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Марчелло Липпи

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
18 минут назад

Автор гола Предраг Миятович с этим не согласен.

Бывший главный тренер «Ювентуса» Марчелло Липпи заявил, что «бьянконери» уступили в финале Лиги чемпионов-1998 из-за ошибки судьи. Тогда «Ювентус» проиграл мадридскому «Реалу» со счетом 0:1, единственный мяч забил Предраг Миятович.

«Гол Миятовича забит из вне игры, конечно. История уходит в прошлое, но, безусловно, было много разговоров об этом эпизоде. Я говорю это только для того, чтобы помнить, а не создавать противоречия», – цитирует Липпи Cadena Ser.

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Сам Миятович высказал на этот счет противоположное мнение: «Я уверен насчет этого эпизода. Я всегда говорю, что офсайда не было, опираясь на реакцию игроков «Юве». Мы знали, как они себя ведут, поскольку часто играли против итальянских команд.

Они протестуют против всего, даже когда ничего нет, но в этом эпизоде никто не поднял руку, чтобы указать на офсайд. Правда, нет такого угла, который окончательно доказал бы отсутствие офсайда, но я убежден, что был в игре. Никто не протестовал, в этом весь секрет». Слова Предрага приводит Marca.

  • Спорный гол Миятовича можно увидеть по ссылке.
  • Миятович выступал за «Реал» в 1996-1999 гг. и забил 29 мячей в 90 матчах.

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