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История великого фото: Десима «Реала» и кубики Криштиану

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История великого фото: Десима «Реала» и кубики Криштиану

Фото: Getty Images

Автор:Валерия Кукалева
через 15 минут

Шесть лет назад «Реал» обыграл «Атлетико» в финале и взял десятый лигочемпионский титул.

Шесть лет назад, 24 мая 2014 года, состоялся важнейший матч в истории «Реала» – футболисты Карло Анчелотти грохнули «Атлетико» в финале Лиги чемпионов и спустя 12 лет завоевали самый престижный клубный титул. А обложкой финала стала фотография Криштиану Роналду с обнаженным торсом и мощными кубиками, которые можно пересчитать.

Счет на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне открыли футболисты «Атлетико». На 36-й минуте Диего Годин перелетел Икера Касильяса и отправил мяч в ворота. «Реал» не мог вскрыть оборону непримиримых земляков до конца второго тайма, все шло к исторической победе «Атлетико» в Лиге чемпионов, но вмешался фактор в лице Серхио Рамоса.

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Он головой замкнул подачу с углового на 93-й минуте – трибуна «Реала» за воротами взревела, а из футболистов «Атлетико» словно выкачали весь воздух. Они наверняка примеряли титул, но за считаные минуты до триумфа вмешался Рамос, а в дополнительное время «Реал» на кураже полетел вперед.

110-я минута – кинжальный прорыв Ди Марии через левый фланг и гол Бэйла, 118-я – шедевр Марсело с линии штрафной. На 120-й, когда все было практически решено, Хуанфран уронил Роналду в штрафной и увидел перед собой желтую карточку. Нидерландский судья Бьорн Кёйперс, не сомневаясь, поставил пенальти, и Криштиану переиграл Тибо Куртуа. Португалец сорвал с себя футболку и продемонстрировал легендарную стойку фотографам и болельщикам.

Гол Криштиану стал красивой точкой в великом достижении «Реала» – мадридцы завоевали десятый в клубной истории кубок Лиги чемпионов и оформили Десиму – спустя 12 лет после подзабытого финала-2002 против «Байера», в котором забили Рауль и Зидан. Потом был хет-трик эпохи Зидана-тренера, но Десима-2014 стала легендарнейшим событием, а могучий торс Криша – его олицетворением.

«Реал» остается рекордсменом по выигранным ЛЧ – сейчас их 13, и у «Милана» с семью титулами на данный момент мало шансов что-либо исправить. Скорее, «Ливерпуль» (шесть побед) в ближайшие лет пять выйдет на второе место.

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