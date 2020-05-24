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The Times: матч «Ливерпуль» – «Атлетико» привел к смерти минимум 41 человека от коронавируса

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Болельщики «Ливерпуля» на матче с «Атлетико»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 39 минут

Переполненный «Энфилд» стал биологической бомбой.

Компания Edge Health провела исследование и выявила, сколько смертей от коронавируса принес матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико», который состоялся при заполненных трибунах «Энфилда».

Опубликовавший расследование The Sunday Times сообщает, что эксперты основывались на официальных данных Национальной службы здравоохранения Великобритании. С помощью моделилования данных выявлено, что игра привела минимум к 41 дополнительной смерти от COVID-19. Всего на стадионе присутствовало 52 тысячи болельщиков, из них 3 тысячи – фанаты «Атлетико».

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«Не было никакого смысла в том, чтобы отпустить 3 тысячи фанатов «Атлетико» в Ливерпуль, – заявил в апреле мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда в интервью радиостанции Onda Cero. – Это была ошибка. Даже тогда нужно было быть более осторожными».

  • «Ливерпуль» на «Энфилде» проиграл «Атлетико» 2:3 в дополнительное время и вылетел из ЛЧ.
  • На момент проведения матча 11 марта в Испании было зафиксировано более 600 тысяч случаев заражения коронавирусом, в Великобритании – примерно 100 тысяч.

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