Мэр Мадрида: «В этот раз «Атлетико» выиграет Лигу чемпионов, ведь финал будет судить не Клаттенбург»

Политик считает, что с третьей попытки клуб ждет успех.

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда уверен, что победителем Лиги чемпионов в нынешнем сезоне станет «Атлетико».

«Это будет Лига чемпионов «Атлетико». Мы выбили действующих чемпионов в самый необычный сезон за всю историю. Единственная команда, которая прошла квалификацию в следующий раунд – это «Атлетико». С третьей попытки нам повезет, и на этот раз в финале «Реал» – «Атлетико» Клаттенбург не будет судить», – приводит слова политика Marca.

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Клаттенбург обслуживал финал Лиги чемпионов-2015/2016 между «Реалом» и «Атлетико». Арбитр признался, что по ошибке засчитал гол в ворота команды Симеоне.

В итоге «Реал» выиграл в серии пенальти.

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