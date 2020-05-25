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Знаменитые судейские ошибки: «Ливерпуль» выжил в Стамбуле благодаря нырку Джеррарда

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Стивен Джеррард

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 14 минут

Существуй ВАР в середине нулевых, величайшего камбэка в истории футбола не произошло.

Ровно 15 лет назад случился стамбульский финал Лиги чемпионов, который принято считать лучшим в истории турнира благодаря невероятной драматургии. Пересказывать фабулу того матча уже считается моветоном – все футбольные фанаты и так признают величие камбэка «Ливерпуля» после 0:3 от праймового «Милана». Из-за магического сюжета игры редко вспоминают, что победа «красных», вероятно, не должна была произойти – они вернулись в игру благодаря очень спорному падению Стивена Джеррарда.

К круглой дате герои финала-2005 Джейми Каррагер и Хаби Алонсо созвонились, чтобы обсудить встречу – в фокусе бывших одноклубников оказался третий мяч мерсисайдцев, забитый испанским полузащитником с пенальти. «Хаби, ты выглядишь испуганным», – отметил Каррагер и напомнил экс-напарнику причину – для Алонсо это был первый пенальти во взрослом футболе.

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«Нам нужно было забить эти мячи быстро. Это как в боксе – когда ты отправил соперника в нокдаун, то должен закончить бой в этом раунде. Думаю, если бы мы дали «Милану» 5-10 минут при счете 3:2, они успели бы морально восстановиться и серьезно усложнить нам задачу», – уверен Карра. Первые голы мерсисайдцев случились на 54-й и 56-й минутах, а еще через пару капитан пошел на хитрость.

Штатным пенальтистом «красных» был, конечно, Джеррард, но в последнем матче сезона АПЛ он смазал удар с точки против «Тоттенхэма», и Рафаэль Бенитес в раздевалке перед началом финала поручил стандарт соотечественнику. Оказалось, Рафа был вдвойне дальновиден – одиннадцатиметровый заработал как раз Стиви Джи, но манера, в которой он это сделал, вряд ли позволила бы ему сохранить хладнокровие перед воротами.

Каррагер отдал пас в штрафную на Милана Бароша, чешский страйкер элегантно отпасовал пяткой на вбегавшего в штрафную Стивена. Кэп уже врывался во вратарскую и, скорее всего, забил бы с игры. Но Джеррарда опекал Дженнаро Гаттузо – брутальный итальянец потянулся к плечу мерсисайдца… Пересматривать момент можно бесконечно, но ни с одного ракурса не получается разглядеть контакт, послуживший причиной падения англичанина. Даже если касание имело место, факт в том, что Стивен упал очень театрально и для пущей драмы вскинул в воздух руки.

Актерская игра – на отметке 4:45.

Гаттузо моментально сигнализировал арбитру, что оппонент заслуживает желтой за симуляцию, но испанец Мануэль Мехуто Гонсалес уверенно указал на точку. До первого удара Алонсо Дида дотянулся, но с добиванием справиться не смог – за 6 минут «красные» закинули три мяча ничего не соображающим игрокам «Милана». Затем «Ливерпуль» сдержал натиск Пирло, Кака, Шевченко и остальных, а после 120 минут выиграли по пенальти.

Джеррард был признан лучшим игроком легендарного финала – англичанин забил первый мяч команды, сменил несколько позиций, рулил игрой все 120 минут и заработал решающий пенальти, к справедливости которого есть вопросы. По ходу карьеры англичанин не раз попадался на грязи, и ютьюб помнит все. Стивен считается одним из величайших игроков своего поколения, но крутые лонгшоты, важнейшие голы и несгибаемый характер не отменяют того, что главный трофей в своей жизни он добыл не совсем честно. Возможно, другое падение, спустя девять лет оставившее Джеррарда без единственного чемпионства АПЛ, стало возвращением долга.

Опрос
Симулировал ли Джеррард?
Да, это явная желтая Стивену
Нет, Гаттузо нарушал правила

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