Стивен Джеррард
Фото: Getty Images
Существуй ВАР в середине нулевых, величайшего камбэка в истории футбола не произошло.
Ровно 15 лет назад случился стамбульский финал Лиги чемпионов, который принято считать лучшим в истории турнира благодаря невероятной драматургии. Пересказывать фабулу того матча уже считается моветоном – все футбольные фанаты и так признают величие камбэка «Ливерпуля» после 0:3 от праймового «Милана». Из-за магического сюжета игры редко вспоминают, что победа «красных», вероятно, не должна была произойти – они вернулись в игру благодаря очень спорному падению Стивена Джеррарда.
К круглой дате герои финала-2005 Джейми Каррагер и Хаби Алонсо созвонились, чтобы обсудить встречу – в фокусе бывших одноклубников оказался третий мяч мерсисайдцев, забитый испанским полузащитником с пенальти. «Хаби, ты выглядишь испуганным», – отметил Каррагер и напомнил экс-напарнику причину – для Алонсо это был первый пенальти во взрослом футболе.
Каррагер и Невилл сцепились в эфире: Джейми заявил, что сэр Алекс запугивал судей
«Нам нужно было забить эти мячи быстро. Это как в боксе – когда ты отправил соперника в нокдаун, то должен закончить бой в этом раунде. Думаю, если бы мы дали «Милану» 5-10 минут при счете 3:2, они успели бы морально восстановиться и серьезно усложнить нам задачу», – уверен Карра. Первые голы мерсисайдцев случились на 54-й и 56-й минутах, а еще через пару капитан пошел на хитрость.
Штатным пенальтистом «красных» был, конечно, Джеррард, но в последнем матче сезона АПЛ он смазал удар с точки против «Тоттенхэма», и Рафаэль Бенитес в раздевалке перед началом финала поручил стандарт соотечественнику. Оказалось, Рафа был вдвойне дальновиден – одиннадцатиметровый заработал как раз Стиви Джи, но манера, в которой он это сделал, вряд ли позволила бы ему сохранить хладнокровие перед воротами.
Каррагер отдал пас в штрафную на Милана Бароша, чешский страйкер элегантно отпасовал пяткой на вбегавшего в штрафную Стивена. Кэп уже врывался во вратарскую и, скорее всего, забил бы с игры. Но Джеррарда опекал Дженнаро Гаттузо – брутальный итальянец потянулся к плечу мерсисайдца… Пересматривать момент можно бесконечно, но ни с одного ракурса не получается разглядеть контакт, послуживший причиной падения англичанина. Даже если касание имело место, факт в том, что Стивен упал очень театрально и для пущей драмы вскинул в воздух руки.
Актерская игра – на отметке 4:45.
Гаттузо моментально сигнализировал арбитру, что оппонент заслуживает желтой за симуляцию, но испанец Мануэль Мехуто Гонсалес уверенно указал на точку. До первого удара Алонсо Дида дотянулся, но с добиванием справиться не смог – за 6 минут «красные» закинули три мяча ничего не соображающим игрокам «Милана». Затем «Ливерпуль» сдержал натиск Пирло, Кака, Шевченко и остальных, а после 120 минут выиграли по пенальти.
Джеррард был признан лучшим игроком легендарного финала – англичанин забил первый мяч команды, сменил несколько позиций, рулил игрой все 120 минут и заработал решающий пенальти, к справедливости которого есть вопросы. По ходу карьеры англичанин не раз попадался на грязи, и ютьюб помнит все. Стивен считается одним из величайших игроков своего поколения, но крутые лонгшоты, важнейшие голы и несгибаемый характер не отменяют того, что главный трофей в своей жизни он добыл не совсем честно. Возможно, другое падение, спустя девять лет оставившее Джеррарда без единственного чемпионства АПЛ, стало возвращением долга.
15 лет с матча «Ливерпуль» – «Милан». Герои Eurosport вспомнили, как смотрели легендарный финал
Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме