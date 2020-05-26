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Зидан стал лучшим тренером в истории ЛЧ по версии Squawka, Клоппа нет в топ-10

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Зинедин Зидан

Фото: Eurosport

Автор:Eurosport
20 минут назад

Три победы в ЛЧ подряд – уникальное достижение.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан стал лучшим тренером в истории Лиги чемпионов по версии Squawka.

Зидан – самый молодой коуч в рейтинге, но он установил уникальное достижение, выиграв с «Реалом» три Лиги чемпионов подряд (2016-2018). Футболисты под его руководством выиграли 26 из 40 матчей ЛЧ (65 процентов).

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Вторым стал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, дважды выигрывавший ЛЧ с «Барселоной» (2009, 2011), третьим – возглавляющий «Эвертон» Карло Анчелотти, который в 2003-м и 2007-м привел к победе «Милан», а в 2014-м – «Реал».

Оставшиеся места в топ-10 распределились следующим образом: Жозе Моуринью, Луи ван Гал, Алекс Фергюсон, Юпп Хайнекс, Висенте дель Боске, Рафаэль Бенитес, Оттмар Хитцфельд. Ознакомиться с рейтингом можно здесь.

  • После третьего титула ЛЧ Зидан покинул «Реал», но вернулся менее чем через год.
  • При составлении рейтинга учитывались результаты, показанные в Лиге чемпионов с 1992 года – до этого турнир носил название Кубок европейских чемпионов.

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