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The Independent: финал ЛЧ перенесут из Стамбула, альтернативы – Лиссабон и Германия

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Финал Лиги чемпионов-2019/20, Стамбул, мяч adidas

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 6 минут

Не видать нам красивой истории на 15-летия матча «Милан» – «Ливерпуль» (3:3).

УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов-2019/20 из турецкого Стамбула в другой крупный город.

Европейский футбольный союз уже создал рабочую группу, которая предложит решение для продолжения плей-офф крупных континентальных турниров.

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Главным вариантом пока остается завершение сезона ЛЧ и ЛЕ в августе после окончания внутренних чемпионатов. УЕФА постоянно следит за ситуацией с авиасообщением внутри Европы, но настроен на то, чтобы свести ненужные перелеты между странами к минимуму.

«Становится все более вероятным, что финал Лиги чемпионов перенесут из Стамбула. Турция и УЕФА провели первые переговоры о том, что принимающая сторона не отобьет инвестиции в случае запрета на посещение зрителями стадиона.

Пока эти обсуждения находятся на очень ранней стадии, но среди альтернатив уже называли Лиссабон и некоторые города Германии», – заявил источник газеты The Independent.

17 июня пройдет перенесенный исполком УЕФА, на котором состоится обсуждение с представителями других европейских федераций.

  • Стамбул должен был принимать второй финал Лиги чемпионов в истории после решающего матча в 2005 году.
  • Лиссабон вместе с крупнейшим городом Турции участвовал в выборах столицы финала ЛЧ-2020, но уступил в голосовании в ноябре 2017 года.

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