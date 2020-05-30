Серхио Рамос, «Реал Мадрид» – «Манчестер Сити»
Фото: Getty Images
Уже бы хоть как-нибудь!
Медиа сообщили подробности о продолжении Лиги чемпионов, приостановленной на стадии 1/8 финала из-за пандемии коронавируса.
По информации Sky Sport Italia, оставшиеся матчи 1/8 финала сыграют 7-8 августа, четвертьфиналы пройдут 13-14 августа в формате одного матча на нейтральных полях. Вероятно, начиная с полуфиналов, Лига чемпионов состоится в формате «Финала четырех».
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- Выход в четвертьфинал оформили «ПСЖ», «Атлетико», «РБ Лейпциг» и «Аталанта».
- Матчи 1/8 финала не доиграли «Барселона» и «Наполи», «Челси» и «Бавария», «Лион» и «Ювентус», «Реал» и «Манчестер Сити».
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