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Sky Sport Italia: ЛЧ могут разыграть в формате «Финала четырех»

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Серхио Рамос, «Реал Мадрид» – «Манчестер Сити»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 38 минут

Уже бы хоть как-нибудь!

Медиа сообщили подробности о продолжении Лиги чемпионов, приостановленной на стадии 1/8 финала из-за пандемии коронавируса.

По информации Sky Sport Italia, оставшиеся матчи 1/8 финала сыграют 7-8 августа, четвертьфиналы пройдут 13-14 августа в формате одного матча на нейтральных полях. Вероятно, начиная с полуфиналов, Лига чемпионов состоится в формате «Финала четырех».

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  • Выход в четвертьфинал оформили «ПСЖ», «Атлетико», «РБ Лейпциг» и «Аталанта».
  • Матчи 1/8 финала не доиграли «Барселона» и «Наполи», «Челси» и «Бавария», «Лион» и «Ювентус», «Реал» и «Манчестер Сити».

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