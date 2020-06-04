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Bild: Россия поспорит за проведение финального турнира ЛЧ с Германией и Португалией

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«Лужники»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад

Финал Лиги чемпионов-2020/21 пройдет в Санкт-Петербурге, но Россия хочет принять турнир еще раньше.

Россия претендует на право проведения заключительных матчей Лиги чемпионов-2019/20.

Скорее всего, оставшиеся матчи будут сыграны в августе в формате, напоминающем международные турниры – команды будут базироваться в одном регионе и играть каждые три дня. Как сообщает Bild, заявки в УЕФА подали Германия, Португалия и Россия. На данном этапе Германия является фаворитом – страна может предложить стадионы во Франкфурте, Майнце, Хоффенхайме и Дармштадте.

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  • По информации источника, основное условие УЕФА – наличие четырех доступных стадионов в радиусе 100 км.
  • Действующим победителем Лиги чемпионов является «Ливерпуль», команда выбыла из текущего розыгрыша от «Атлетико».

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