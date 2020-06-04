Финал Лиги чемпионов-2020/21 пройдет в Санкт-Петербурге, но Россия хочет принять турнир еще раньше.

Россия претендует на право проведения заключительных матчей Лиги чемпионов-2019/20.

Скорее всего, оставшиеся матчи будут сыграны в августе в формате, напоминающем международные турниры – команды будут базироваться в одном регионе и играть каждые три дня. Как сообщает Bild, заявки в УЕФА подали Германия, Португалия и Россия. На данном этапе Германия является фаворитом – страна может предложить стадионы во Франкфурте, Майнце, Хоффенхайме и Дармштадте.

Лига чемпионов УЕФА Sky Sport Italia: ЛЧ могут разыграть в формате «Финала четырех» 30/05/2020 В 05:45

По информации источника, основное условие УЕФА – наличие четырех доступных стадионов в радиусе 100 км.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Ливерпуль», команда выбыла из текущего розыгрыша от «Атлетико».

Семак – успешный тренер по результату, но не по игре. Новые неудачи в ЛЧ ему не простят

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

Лига чемпионов УЕФА The Independent: финал ЛЧ перенесут из Стамбула, альтернативы – Лиссабон и Германия 29/05/2020 В 15:12