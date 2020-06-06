Футбол
Лига чемпионов УЕФА

Коке: «Атлетико» должен стать победителем ЛЧ, если турнир не будет доигран – мы выбили чемпиона»

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Коке, «Атлетико»

Фото: Getty Images

Автор:Артем Буторин
29 минут назад
@ArtemButorin

Испанец опирается на правила бокса.

Полузащитник «Атлетико» Коке считает, что его команда заслуживает титул ЛЧ уже сейчас.

«Когда я общаюсь с друзьями, то я говорю им, что эта Лига чемпионов – «Атлетико». Мы не можем поменять нашу философию. У нас не отберут наш стиль и образ жизни.

Чемпионат Испании

Роскошная бисиклета Коке, похоронившая «Лас-Пальмас»

27/08/2017 В 09:54

Если сезон не будет доигран, в этом году мы должны стать победителями ЛЧ. Как в боксе – ведь мы устранили действующего чемпиона.

В первую очередь сейчас мы должны думать о Примере. ЛЧ вернется не раньше августа. Нужно сконцентрироваться на чемпионате и подготовиться к ЛЧ. Если мы не сделаем этого, не добьемся успеха», – приводит слова Коке AS.

  • «Индейцы» выбили «Ливерпуль» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, 3:2).
  • Турнир был прерван из-за пандемии коронавируса – сроки возвращения пока неизвестны.

«Ливерпуль» заслужил проход еще в основное время. Клопп придумал, как разрушить крепость Симеоне

Подписывайся на нас ВКонтакте

Чемпионат Испании

«Атлетико» продлил контракт с Коке до 2024 года

23/05/2017 В 18:00
Чемпионат Испании

Marca: «Манчестер Сити» намерен купить Коке

15/12/2016 В 08:28
По теме
ФутболЛига чемпионов УЕФААтлетико МадридКоке
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Чемпионат Португалии

Возможно, в нападении на автобус «Бенфики» и вандализме на домах игроков виноваты фанаты клуба

3 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат России

Скрывался от полиции и взял на работу Кононова. Что говорят о бизнесмене, который спасет «Химки»

3 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Испании

«Криштиану был на грани слез». Модрич рассказал, как Роналду и Моуринью чуть не подрались

4 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Франции

Томная Ванда показала фото в красном купальнике

5 ЧАСОВ НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Футбол

Назови всех игроков АПЛ, ездивших на ЧМ-2018. Победи шарлатанов в битве умов

00:35:13
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Унион» не побеждает с февраля. В Мёнхенгладбахе берлинцы тоже словили разгром

00:01:00
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Боруссия» и «Падерборн» ничего не забили в первом тайме. Зато во втором – сразу 7 банок

00:01:39
Play Icon
Play Icon
Футбол

Играл за бомжей, чуть не лишился ноги, унизил город Манчестер. Провальные трансферы «МЮ»

00:07:44
Play Icon

Тренды

Play Icon
Снукер

Зацени великолепные усы О'Салливана и его 117-очковый брейк в матче против Георгиу

15 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Play Icon
Снукер

Лучшая серия ЛЧ и в карьере О'Коннора – Джо выбил жирные 143 очка в матче против Селби

ВЧЕРА В 21:38
Play Icon
Чемпионат Германии

Вернер подпишет 5-летний контракт с «Челси» и станет самым высокооплачиваемым игроком клуба

ВЧЕРА В 18:47
Play Icon
Теннис

Первые и последние слезы счастья Федерера в Париже – после победы на «РГ-2009»

ВЧЕРА В 17:07
Play Icon
Чемпионат Украины

Семин может в третий раз возглавить киевское «Динамо»

ВЧЕРА В 14:23
Чемпионат России

Совладельцу «Зимней Вишни» и экс-футболисту предъявлено окончательное обвинение

30/05/2020 В 12:27
Play Icon
Снукер

Эти 12 минут пролетят в одно мгновение: настолько хорош 111-очковый брейк Уилсона

ВЧЕРА В 11:03
Play Icon
Play Icon
Снукер

Лисовски выдал серию в 122 очка, срезался на розовом, но ни на секунду не расстроился

02/06/2020 В 21:23
Play Icon
Play Icon
Теннис

Резкая атака Надаля в финале «РГ-2012» против Джоковича и звериный рык чемпиона

02/06/2020 В 21:09
Play Icon
Чемпионат Испании

Экс-игрок «Ливерпуля»: «Зидан хочет Погба и Мане. Думаю, Садио перейдет в «Реал»

24/03/2020 В 09:42
Бокс

Блогер, срубивший 35 млн евро за бой, подарил другу встречу с самыми популярными порнозвездами

17/01/2020 В 19:31
Клубный чемпионат мира

О клубном ЧМ нужно забыть навсегда. «Ливерпуль» стал чемпионом мира еще в июне

22/12/2019 В 00:02
Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалBild: Россия поспорит за проведение финального турнира ЛЧ с Германией и Португалией
Следующий материалДжордан пожертвует на борьбу с расизмом 100 миллионов долларов