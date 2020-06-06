Испанец опирается на правила бокса.

Полузащитник «Атлетико» Коке считает, что его команда заслуживает титул ЛЧ уже сейчас.

«Когда я общаюсь с друзьями, то я говорю им, что эта Лига чемпионов – «Атлетико». Мы не можем поменять нашу философию. У нас не отберут наш стиль и образ жизни.

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Если сезон не будет доигран, в этом году мы должны стать победителями ЛЧ. Как в боксе – ведь мы устранили действующего чемпиона.

В первую очередь сейчас мы должны думать о Примере. ЛЧ вернется не раньше августа. Нужно сконцентрироваться на чемпионате и подготовиться к ЛЧ. Если мы не сделаем этого, не добьемся успеха», – приводит слова Коке AS.

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