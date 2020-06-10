Джессика Лопес
Фото: Instagram
«Баварии» придется поддаться в ответном матче 1/8 финала.
Обладательница титула «Мисс Бум Бум» в Великобритании и бывшая модель Playboy Джессика Лопес пообещала оголиться, если ее любимый «Челси» победит в Лиге чемпионов.
«Если «Челси» выиграет Лигу чемпионов, я буду позировать голой с их футболкой, ничто не остановит меня», – цитирует девушку The Sun.
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Скорее всего, придется подождать как минимум год – «Челси» проиграл «Баварии» 0:3 в первом матче 1/8.
- В АПЛ команда идет на четвертом месте.
- «Челси» побеждал в Лиге чемпионов в сезоне-2011/12, причем в финале «синие» обыграли «Баварию», а матч проходил в Мюнхене.
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