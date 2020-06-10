«Баварии» придется поддаться в ответном матче 1/8 финала.

Обладательница титула «Мисс Бум Бум» в Великобритании и бывшая модель Playboy Джессика Лопес пообещала оголиться, если ее любимый «Челси» победит в Лиге чемпионов.

«Если «Челси» выиграет Лигу чемпионов, я буду позировать голой с их футболкой, ничто не остановит меня», – цитирует девушку The Sun.

Чемпионат Англии «МЮ» отменил товарняк со «Стоком» за минуты до начала – у тренера «гончаров» нашли COVID-19 2 ЧАСОВ НАЗАД

Скорее всего, придется подождать как минимум год – «Челси» проиграл «Баварии» 0:3 в первом матче 1/8.

В АПЛ команда идет на четвертом месте.

«Челси» побеждал в Лиге чемпионов в сезоне-2011/12, причем в финале «синие» обыграли «Баварию», а матч проходил в Мюнхене.

Sport: Неймар назвал бисексуального парня мамы педиком, на футболиста подал заявление ЛГБТ-активист

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте

Футбол Талисман сборной России и фанатка Месси выиграла титул «Мисс Бум Бум»-2019 02/10/2019 В 17:38