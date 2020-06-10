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«Мисс Бум Бум» Британии разденется в случае победы «Челси» в ЛЧ

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Джессика Лопес

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 20 минут

«Баварии» придется поддаться в ответном матче 1/8 финала.

Обладательница титула «Мисс Бум Бум» в Великобритании и бывшая модель Playboy Джессика Лопес пообещала оголиться, если ее любимый «Челси» победит в Лиге чемпионов.

«Если «Челси» выиграет Лигу чемпионов, я буду позировать голой с их футболкой, ничто не остановит меня», – цитирует девушку The Sun.

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Скорее всего, придется подождать как минимум год – «Челси» проиграл «Баварии» 0:3 в первом матче 1/8.

  • В АПЛ команда идет на четвертом месте.
  • «Челси» побеждал в Лиге чемпионов в сезоне-2011/12, причем в финале «синие» обыграли «Баварию», а матч проходил в Мюнхене.

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