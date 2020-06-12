Вырисовывается более-менее ясная и обнадеживающая картина.

УЕФА определился с форматом доигровки еврокубков и местом проведения оставшихся матчей после локдауна.

По информации Sky Sport Italia, ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов будут сыграны на стадионах хозяев по прежнему регламенту. Начиная с четвертьфинала, ЛЧ будет доиграна в формате «Финала восьми» в Лиссабоне.

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В таком же формате пройдут оставшиеся матчи Лиги Европы – их примет один из немецких городов. Суперкубок Европы состоится в Будапеште.

В четвертьфинал ЛЧ квалифицировались «ПСЖ», «Атлетико», «Аталанта» и «РБ Лейпциг».

Оставшиеся участники определятся в ответных матчах «Реала» и «Манчестер Сити», «Челси» и «Баварии», «Лиона» и «Ювентуса», «Наполи» и «Барселоны».

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