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На Golden Boy претендуют игроки «Шахтера» и «Динамо К». А еще Холанн, Санчо и 3 бразильца «Реала»

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Георгий Цитаишвили, Украина – США, ЧМ-2019 U-20

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 43 минут

В Украине ребята перспективнее, чем в России.

Итальянская газета Tuttosport представила список ста претендентов на приз Golden Boy – награду лучшему футболисту Европы до 21 года.

В топ попали опорник «Ренна» Эдуардо Камавинга, вингер «Баварии» Альфонсо Дэвис, атакующий игрок «Барселоны» Ансумане Фати, центрхав «Манчестер Сити» Фил Фоден, форвард «МЮ» Мэйсон Гринвуд, звезда «Боруссии Д» Эрлинг Холанн, игрок «Милана» Даниэле Мальдини, полузащитник «Арсенала» Габриэл Мартинелли, страйкеры «Реала» Рейньер, Родриго и Винисиус, атакующие игроки «Дортмунда» Джованни Рейна и Джейдон Санчо.

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В чарте также оказались полузащитник «Шахтера» Тете и футболист киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили.

Полный список ста лучших молодых игроков континента опубликован на сайте Tuttosport.

  • Награду Golden Boy вручают с 2003 года, первым обладателем стал Рафаэль ван дер Варт.
  • В 2019-м трофей вручили португальцу Жоау Фелишу из мадридского «Атлетико».

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