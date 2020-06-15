через 43 минут

В Украине ребята перспективнее, чем в России.

Итальянская газета Tuttosport представила список ста претендентов на приз Golden Boy – награду лучшему футболисту Европы до 21 года.

В топ попали опорник «Ренна» Эдуардо Камавинга, вингер «Баварии» Альфонсо Дэвис, атакующий игрок «Барселоны» Ансумане Фати, центрхав «Манчестер Сити» Фил Фоден, форвард «МЮ» Мэйсон Гринвуд, звезда «Боруссии Д» Эрлинг Холанн, игрок «Милана» Даниэле Мальдини, полузащитник «Арсенала» Габриэл Мартинелли, страйкеры «Реала» Рейньер, Родриго и Винисиус, атакующие игроки «Дортмунда» Джованни Рейна и Джейдон Санчо.

Чемпионат Франции Модрич – о Мбаппе: «Ему нужно в чемпионат, где его команда не будет побеждать настолько легко» ЧАС НАЗАД

В чарте также оказались полузащитник «Шахтера» Тете и футболист киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили.

Полный список ста лучших молодых игроков континента опубликован на сайте Tuttosport.

Награду Golden Boy вручают с 2003 года, первым обладателем стал Рафаэль ван дер Варт.

В 2019-м трофей вручили португальцу Жоау Фелишу из мадридского «Атлетико».

«Прекрасно представляю, что может понравиться болельщикам». Семин – о своей линии одежды

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте

Чемпионат Испании Тренер сборной Украины U-17: «Если Зидан доверится Лунину, Андрей сожрет Куртуа» 8 ЧАСОВ НАЗАД