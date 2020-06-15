День икс – 17 июня.

Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, вероятно, переедет с 2021 на 2022 год.

Из-за паузы, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, УЕФА подвергнет изменениям расписание оставшихся матчей турнира-2019/20. Четыре ответные игры 1/8 финала и розыгрыш трофея, начиная с четвертьфинала, проведут в одном городе.

Лига чемпионов УЕФА Sky Sport Italia: ЛЧ доиграют в формате «Финала восьми» в Лиссабоне, ЛЕ – в Германии 12/06/2020 В 06:19

Вероятнее всего, столицей европейского футбола в августе станет Лиссабон. В Португалии проведут Финал восьми, где оставшиеся стадии ЛЧ состоятся в формате одного матча. По данным Sky Sport Italia, четвертьфиналы пройдут 12, 13, 14 и 15 августа, полуфиналы – 18 и 19-го числа, а решающая встреча предварительно назначена на 23 августа.

Таким образом, Стамбул, который изначально должен был принимать финал в 2020 году, получит вне очереди финал в 2021-м. Санкт-Петербург, выбранный хозяином решающего матча-2021, проведет финал в 2022 году.

Источники Sky Sport Italia сообщают, что исполнительный комитет УЕФА одобрит этот сценарий окончания сезона в среду, 17 июня.

В четвертьфинал ЛЧ-2019/20 уже вышли «ПСЖ», «Лейпциг», «Аталанта» и «Атлетико».

В оставшихся встречах 1/8 финала сыграют «Ман Сити» – «Реал», «Челси» – «Бавария», «Лион» – «Ювентус» и «Наполи» – «Барселона».

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