Главный европейский турнир проведет оставшиеся матчи за 12 дней.

УЕФА подтвердил возвращение Лиги чемпионов в августе.

Турнир был прерван из-за пандемии на стадии 1/8, и оставшиеся матчи было решено уложить в 12 дней. ЛЧ доиграют в формате «Финала восьми» – начиная с четвертьфиналов, все противостояния будут играться одним матчем. Команды будут базироваться близко друг от друга – в окрестностях Лиссабона. Как сообщает УЕФА, жеребьевка оставшейся части турнира состоится 10 июля.

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Также УЕФА сообщил, что квалификация турнира в сезоне-2020/21 будет сокращена до одного матча на каждой стадии.

Лигу Европы тоже доиграют в августе – 5-6 числа завершатся матчи 1/16, локации для этих поединков определят позднее. Все игры со стадии 1/8 пройдут в четырех городах Германии – Кёльне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене. Встречи состоятся с 10 по 21 августа, противостояния также будут одноматчевыми.

«Пари Сен-Жермен», «Аталанта», «Атлетико» и «Лейпциг» уже вышли в 1/4, в остальных парах прошли только первые матчи.

Действующий чемпион турнира «Ливерпуль» уже выбыл из розыгрыша, проиграв «Атлетико».

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