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УЕФА подтвердил, что Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2022 году

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«Газпром Арена» («Крестовский»), Санкт-Петербург, Россия

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 29 минут

Пандемия подвинула все планы ровно на год.

УЕФА подтвердил, что финал Лиги чемпионов на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге пройдет на год позже, чем планировалось – в 2022-м.

Изначально российский город должен был принять престижный матч в 2021 году, но вмешалась пандемия – финал текущего розыгрыша пройдет в Лиссабоне, а не в Стамбуле, как планировалось ранее. Соответственно, турецкий матч за титул сдвинулся на год, как и три других распределенных финала – в Питере, Мюнхене и Лондоне.

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