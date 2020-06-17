УЕФА подтвердил, что Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2022 году

Пандемия подвинула все планы ровно на год.

УЕФА подтвердил, что финал Лиги чемпионов на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге пройдет на год позже, чем планировалось – в 2022-м.

Изначально российский город должен был принять престижный матч в 2021 году, но вмешалась пандемия – финал текущего розыгрыша пройдет в Лиссабоне, а не в Стамбуле, как планировалось ранее. Соответственно, турецкий матч за титул сдвинулся на год, как и три других распределенных финала – в Питере, Мюнхене и Лондоне.

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ЛЧ-2019/20 будет доиграна в августе.

Обычно двухматчевые дуэли в плей-офф сократят до одной встречи.

ЛЧ доиграют в Лиссабоне с 12 по 23 августа, жеребьевка – 10 июля

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