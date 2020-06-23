The Athletic: «Реал» настаивает на переносе ответки с «Сити» на нейтральное поле

Мадридцы опасаются плохой эпидемиологической обстановки в Англии.

«Реал» не хочет играть ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» на гостевом поле и пытается добиться переноса игры на нейтральный стадион.

Информация появилась в распоряжении журналиста The Athletic Дэвида Орнштейна. В своей колонке он написал, что «Реал» опасается плохой эпидемиологической обстановки в Англии и не хочет подвергать футболистов и персонал опасности заражения коронавирусом.

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В первом матче на «Сантьяго Бернабеу» «Сити» выиграл со счетом 2:1.

Ответную игру перенесли из-за пандемии, она состоится 7-9 августа.

Лига чемпионов будет доиграна в Лиссабоне в формате «Финала восьми».

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