The Athletic: «Реал» настаивает на переносе ответки с «Сити» на нейтральное поле

Кевин де Брёйне против Серхио Рамоса
Фото: Getty Images
Мадридцы опасаются плохой эпидемиологической обстановки в Англии.
«Реал» не хочет играть ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» на гостевом поле и пытается добиться переноса игры на нейтральный стадион.
Информация появилась в распоряжении журналиста The Athletic Дэвида Орнштейна. В своей колонке он написал, что «Реал» опасается плохой эпидемиологической обстановки в Англии и не хочет подвергать футболистов и персонал опасности заражения коронавирусом.
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- В первом матче на «Сантьяго Бернабеу» «Сити» выиграл со счетом 2:1.
- Ответную игру перенесли из-за пандемии, она состоится 7-9 августа.
- Лига чемпионов будет доиграна в Лиссабоне в формате «Финала восьми».
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