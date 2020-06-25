Президент «Лиона»: «Роналду больше не выглядит одним из лучших»

Жан-Мишель Олас рассуждает об ответке в 1/8 ЛЧ.

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» считает, что лидер соперников Криштиану Роналду находится не в лучших кондициях.

«Они будут фаворитами, так как подойдут к матчу в хорошей форме. Даже при том, что Криштиану Роналду сейчас больше не выглядит одним из лучших. Мы постараемся подготовиться на максимум. Еще не знаем, сможем ли сыграть товарищеские матчи. А в августе нужно вернуть Депая», – цитирует Оляса La Republica.

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Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Лиона», второй был перенесен из-за пандемии коронавируса.

«Лион» не имеет игровой практики, так как чемпионат Франции был завершен досрочно.

«Ювентус» после возвращения футбола сыграл вничью в полуфинале Кубка Италии, уступил в финале по пенальти и победил в матче Серии А.

ЛЧ доиграют в Лиссабоне с 12 по 23 августа, ЛЕ – с 10 по 21 августа в четырех городах Германии

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