«К сожалению, мы уже не имеем к этому отношения». Клопп назвал фаворитов ЛЧ

«Ливерпуль» уже не защитит титул.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал фаворитов нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов и рассказал, с помощью чего можно добиться победы в главном еврокубке.

«Для меня главные фавориты Лиги чемпионов в этом сезоне – «Бавария» и «Манчестер Сити». Было бы интересно посмотреть матч этих команд. «Бавария» провела впечатляющий сезон в Германии после того, как Ханси Флик возглавил команду.

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Когда смотришь на состав «Сити», понимаешь, что у них огромные шансы. Но даже в нашей последней очной игре, в которой они заслуженно победили, мы должны были забивать трижды. Не надо это забывать. Ни одна команда в мире не идеальна. Но чтобы выиграть Лигу чемпионов, в некоторые моменты нужно быть почти идеальным.

Всем нужна удача, и если хочешь выиграть Лигу чемпионов, нужно подготовить к финалу лучший состав, если это возможно. Я действительно считаю эти две команды фаворитами турнира. Будет интересно. К сожалению, мы уже не имеем к этому никакого отношения», – цитирует 53-летнего Клоппа Daily Mail.

«Ливерпуль» вылетел в 1/8 финала ЛЧ-2019/20 от «Атлетико».

«Сити» и «Бавария» не доиграли свои серии: англичанам предстоит встреча с «Реалом», мюнхенцам – с «Челси».

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Чемпионат Англии Клопп получил на «Этихаде» 0:4 и 0:5. Главные цифры унижения чемпионского «Ливерпуля» 02/07/2020 В 23:24