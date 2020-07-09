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Лига чемпионов УЕФА

Ответные матчи 1/8 Лиги чемпионов пройдут в Манчестере, Мюнхене, Турине и Барселоне

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Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Зинедин Зидан («Реал Мадрид»), Лига чемпионов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
12 минут назад

С четвертьфиналов действие перенесется в Лиссабон.

Исполнительный комитет УЕФА утвердил, что оставшиеся матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут на стадионах номинальных хозяев.

Игра «Ювентус» – «Лион» (первый матч – 0:1) пройдет в Турине, «Барселона» – «Наполи» (1:1) – в Барселоне, «Бавария» – «Челси» (3:0) – в Мюнхене, а «Манчестер Сити» – «Реал» (2:1) – в Манчестере.

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  • Проведение игр 1/8 финала запланировано на 7-8 августа.
  • Четвертьфиналы состоятся 12-15 августа, полуфиналы – 18-19 августа, финал – 23 августа. Все матчи начиная с 1/4 пройдут в Лиссабоне.
  • Четвертьфиналы и полуфиналы будут состоять из одного матча, а не из двух, как это было ранее. В новом сезоне УЕФА вернется к привычному формату.

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