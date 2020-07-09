Ответные матчи 1/8 Лиги чемпионов пройдут в Манчестере, Мюнхене, Турине и Барселоне

Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Зинедин Зидан («Реал Мадрид»), Лига чемпионов
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С четвертьфиналов действие перенесется в Лиссабон.
Исполнительный комитет УЕФА утвердил, что оставшиеся матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут на стадионах номинальных хозяев.
Игра «Ювентус» – «Лион» (первый матч – 0:1) пройдет в Турине, «Барселона» – «Наполи» (1:1) – в Барселоне, «Бавария» – «Челси» (3:0) – в Мюнхене, а «Манчестер Сити» – «Реал» (2:1) – в Манчестере.
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- Проведение игр 1/8 финала запланировано на 7-8 августа.
- Четвертьфиналы состоятся 12-15 августа, полуфиналы – 18-19 августа, финал – 23 августа. Все матчи начиная с 1/4 пройдут в Лиссабоне.
- Четвертьфиналы и полуфиналы будут состоять из одного матча, а не из двух, как это было ранее. В новом сезоне УЕФА вернется к привычному формату.
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