Победитель пары «Реал» – «Сити» сыграет с «Юве» или «Лионом». Вся сетка ЛЧ

«Эштадиу да Луш»
Фото: Getty Images
Сетка решающих матчей определена.
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка четвертьфинальной и полуфинальной стадий Лиги чемпионов-2019/20. Пары распределились следующим образом:
1. «Реал Мадрид»/«Манчестер Сити» – «Лион»/«Ювентус»
Ответные матчи 1/8 Лиги чемпионов пройдут в Манчестере, Мюнхене, Турине и Барселоне
2. «РБ Лейпциг» – «Атлетико»
3. «Наполи»/«Барселона» – «Челси»/«Бавария»
4. «Аталанта» – «ПСЖ»
В полуфинале победитель первого противостояния сыграет с победителем третьего четвертьфинала. Второго – с четвертым. Таким образом, все определившиеся четвертьфиналисты попали в одну сетку.
Победитель второго полуфинала станет номинальным хозяином финала.
Решающие матчи турнира пройдут в Лисабоне на стадионах «Бенфики» и «Спортинга». 12-15 состоятся четвертьфиналы, 18-19 – полуфиналы. Победитель турнира определится на «Эштадиу да Луш» 23 августа.
- Первоначально решающий матч-2020 должен был пройти в Стамбуле. В итоге крупнейший город Турции примет финал ЛЧ-2020/21 вместо Санкт-Петербурга.
- Северная столица проведет финал в 2022-м.
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