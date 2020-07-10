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Победитель пары «Реал» – «Сити» сыграет с «Юве» или «Лионом». Вся сетка ЛЧ

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«Эштадиу да Луш»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 36 минут

Сетка решающих матчей определена.

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка четвертьфинальной и полуфинальной стадий Лиги чемпионов-2019/20. Пары распределились следующим образом:

1. «Реал Мадрид»/«Манчестер Сити» – «Лион»/«Ювентус»

Лига чемпионов УЕФА

Ответные матчи 1/8 Лиги чемпионов пройдут в Манчестере, Мюнхене, Турине и Барселоне

16 ЧАСОВ НАЗАД

2. «РБ Лейпциг» – «Атлетико»

3. «Наполи»/«Барселона» – «Челси»/«Бавария»

4. «Аталанта» – «ПСЖ»

В полуфинале победитель первого противостояния сыграет с победителем третьего четвертьфинала. Второго – с четвертым. Таким образом, все определившиеся четвертьфиналисты попали в одну сетку.

Победитель второго полуфинала станет номинальным хозяином финала.

Решающие матчи турнира пройдут в Лисабоне на стадионах «Бенфики» и «Спортинга». 12-15 состоятся четвертьфиналы, 18-19 – полуфиналы. Победитель турнира определится на «Эштадиу да Луш» 23 августа.

  • Первоначально решающий матч-2020 должен был пройти в Стамбуле. В итоге крупнейший город Турции примет финал ЛЧ-2020/21 вместо Санкт-Петербурга.
  • Северная столица проведет финал в 2022-м.

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