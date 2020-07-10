Бывший репортер BBC: «Манчестер Сити» не выгонят из ЛЧ, CAS удовлетворит апелляцию

Бернарду Силва и Рияд Марез («Манчестер Сити»)
Фото: Getty Images
Пеп Гвардиола может выдохнуть.
«Манчестер Сити» не будет отстранен от участия в Лиге чемпионов-2020/21.
Бывший репортер BBC Radio Manchester Иан Чизмен сообщил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворит апелляцию «горожан».
Чемпионат Испании
Гвардиола: «Хочу, чтобы Месси остался в «Барселоне»
07/07/2020 В 19:08
Ранее в феврале УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на два сезона и назначил английскому клубу штраф в размере 30 млн евро.
- «Манчестер Сити» столкнулся с санкциями, так как допустил серьезные нарушения правил лицензирования и финансового фэйр-плей, завышая свои спонсорские доходы в отчетах 2012 и 2016 годов.
- После решения УЕФА клуб подал апелляцию в CAS.
Ответные матчи 1/8 Лиги чемпионов пройдут в Манчестере, Мюнхене, Турине и Барселоне
Подписывайся на нас в инстаграме
Чемпионат Англии
Лэмпард: «Манчестер Сити» – лучшая команда АПЛ»
26/06/2020 В 14:33
Чемпионат Испании
Гвардиола: «Хочу, чтобы Месси остался в «Барселоне»
07/07/2020 В 19:08