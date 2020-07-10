Бывший репортер BBC: «Манчестер Сити» не выгонят из ЛЧ, CAS удовлетворит апелляцию

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Пеп Гвардиола может выдохнуть.

«Манчестер Сити» не будет отстранен от участия в Лиге чемпионов-2020/21.

Бывший репортер BBC Radio Manchester Иан Чизмен сообщил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворит апелляцию «горожан».

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Ранее в феврале УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на два сезона и назначил английскому клубу штраф в размере 30 млн евро.

«Манчестер Сити» столкнулся с санкциями, так как допустил серьезные нарушения правил лицензирования и финансового фэйр-плей, завышая свои спонсорские доходы в отчетах 2012 и 2016 годов.

После решения УЕФА клуб подал апелляцию в CAS.

Ответные матчи 1/8 Лиги чемпионов пройдут в Манчестере, Мюнхене, Турине и Барселоне

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