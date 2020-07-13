Отборочные игры российских клубов в еврокубках могут пройти на нейтральных полях

«Локомотив»
Фото: Getty Images
УЕФА негативно оценивает эпидемиологическую обстановку в России.
Российские клубы могут провести квалификационные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на нейтральных полях из-за плохой эпидемиологической ситуации в России.
Инсайдер Вячеслав Короткин сообщает, что по текущему плану часть отборочных матчей пройдет в формате одной игры, хозяин определится жеребьевкой. Но УЕФА смущает ситуация с распространением коронавируса в некоторых странах, включая Россию. Скорее всего, российские клубы будут вынуждены играть на нейтральных полях, чтобы снизить риск команд-гостей, судей и делегатов, а также не отбывать карантин.
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- Уровень эпидемиологической опасности измеряется ковид-индексом – числом заболевших за последние две недели по отношению к 100 тысячам человек населения.
- Хороший ковид-индекс – 20-25, допустимый – 45 (в Португалии, где будут доиграны Еврокубки-2019/20), плохой – 90 и более (в России).
- В следующем сезоне от России в еврокубках выступят шесть команд: «Зенит» (точно в ЛЧ), «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА и «Ростов».
- Еще одно место достанется либо победителю Кубка России, либо команде с шестого места (если кубок возьмет «Зенит»).
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