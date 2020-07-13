«Манчестер Сити» сыграет в ЛЧ в следующем сезоне – CAS удовлетворил апелляцию

Но штраф за нарушение ФФП придется заплатить.

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию «Манчестер Сити» об исключении из еврокубков сроком на два сезона за нарушение ФФП.

«Манчестер Сити» и советники клуба еще не рассмотрели полный вердикт CAS, но клуб приветствует решение как подтверждение позиции клуба и доказательств. Благодарим членов рабочей группы за их усердие и процесс, которым они руководили», – говорится в официальном заявлении «горожан».

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Документ об оправдании «Сити» выставлен на официальном сайте CAS. В нем говорится, что арбитраж удовлетворяет апелляцию клуба, и в следующем сезоне «Манчестер Сити» сможет выступить в еврокубках. Тем не менее, клубу придется выплатить 10 миллионов евро в качестве штрафа.

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По итогам сезона-2019/20 «Сити» уже обеспечил участие в Лиге чемпионов.

УЕФА объявил об исключении клуба из еврокубков в феврале 2020 года.

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Лига чемпионов УЕФА Бывший репортер BBC: «Манчестер Сити» не выгонят из ЛЧ, CAS удовлетворит апелляцию 10/07/2020 В 19:45