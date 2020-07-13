«Манчестер Сити» сыграет в ЛЧ в следующем сезоне – CAS удовлетворил апелляцию

Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)
Фото: Getty Images
Но штраф за нарушение ФФП придется заплатить.
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию «Манчестер Сити» об исключении из еврокубков сроком на два сезона за нарушение ФФП.
«Манчестер Сити» и советники клуба еще не рассмотрели полный вердикт CAS, но клуб приветствует решение как подтверждение позиции клуба и доказательств. Благодарим членов рабочей группы за их усердие и процесс, которым они руководили», – говорится в официальном заявлении «горожан».
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Документ об оправдании «Сити» выставлен на официальном сайте CAS. В нем говорится, что арбитраж удовлетворяет апелляцию клуба, и в следующем сезоне «Манчестер Сити» сможет выступить в еврокубках. Тем не менее, клубу придется выплатить 10 миллионов евро в качестве штрафа.
- По итогам сезона-2019/20 «Сити» уже обеспечил участие в Лиге чемпионов.
- УЕФА объявил об исключении клуба из еврокубков в феврале 2020 года.
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