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«Манчестер Сити» сыграет в ЛЧ в следующем сезоне – CAS удовлетворил апелляцию

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Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 2 минут

Но штраф за нарушение ФФП придется заплатить.

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию «Манчестер Сити» об исключении из еврокубков сроком на два сезона за нарушение ФФП.

«Манчестер Сити» и советники клуба еще не рассмотрели полный вердикт CAS, но клуб приветствует решение как подтверждение позиции клуба и доказательств. Благодарим членов рабочей группы за их усердие и процесс, которым они руководили», – говорится в официальном заявлении «горожан».

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Документ об оправдании «Сити» выставлен на официальном сайте CAS. В нем говорится, что арбитраж удовлетворяет апелляцию клуба, и в следующем сезоне «Манчестер Сити» сможет выступить в еврокубках. Тем не менее, клубу придется выплатить 10 миллионов евро в качестве штрафа.

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Нет, «Сити» заслужил наказание
  • По итогам сезона-2019/20 «Сити» уже обеспечил участие в Лиге чемпионов.
  • УЕФА объявил об исключении клуба из еврокубков в феврале 2020 года.

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