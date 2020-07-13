«Коррупция устояла». Реакция твиттера на разбан «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Деньги победили добро?

13 июля Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию «Манчестер Сити» об исключении из еврокубков сроком на два сезона за нарушение ФФП (правил финансового фэйр-плей). Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы сыграет в Лиге чемпионов-2020/21. А вот как отреагировали на решение CAS в твиттере – нельзя сказать, чтобы его встретили хоть как-то благосклонно.

Некоторые пользователи уверены, что в дело вмешались богатые владельцы манчестерского клуба.

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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас разгневан: «Мы должны пересмотреть один вопрос: является ли CAS подходящим органом для того, чтобы обжаловать институционные решения в футболе? Швейцария – страна с отличной историей арбитража, но CAS не соответствует стандартам».

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«Бан «Манчестер Сити» полностью отменен. Покойся с миром, ФФП», – написал пользователь @LDNFootbalI.

«Спешу напомнить, что они могли выбраться из беды, дав взятку. «Манчестер Сити» – это клуб, в котором по-прежнему больше экс-сотрудников, осужденных за сексуальные преступления, чем европейских трофеев», – возмущается юзер @JontyJonty500.

«В этой жизни просто нужно иметь деньги, чтобы обманывать, как «Манчестер Сити», – пишет еще один пользователь.

Лицо Пепа, когда он услышал вердикт CAS.

«Манчестер Сити» победил УЕФА. Коррупция устояла».

А кто-то напомнил, что теперь «горожанам» стоит вернуться к идее купить Лионеля Месси, чтобы уже точно выиграть Лигу чемпионов.

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В Лиге чемпионов-2019/20 «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала обыграл «Реал» со счетом 2:1 (матч проходил в Мадриде).

Ответная игра состоится 7 августа в Манчестере. В 1/4 победитель пары «Манчестер Сити» – «Реал» сыграет с победителем пары «Ювентус» – «Лион» (0:1 после первой встречи).

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