Стала известна степень серьезности травмы Мбаппе

Возможно, команда Тухеля лишилась важнейшего игрока перед матчем в ЛЧ.

Стала известна степень серьезности травмы нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, которую он получил в финале Кубка Франции против «Сент-Этьена».

Как сообщает журналист RMC Sport Мохамед Бухафси, дополнительное обследование выявило у Килиана сильное растяжение, но игроку удалось избежать разрыва связок голеностопного сустава. Участие Мбаппе в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» находится под вопросом.

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Игра «ПСЖ» – «Аталанта» намечена на 12 августа. Матч пройдет в Мадриде.

В этом сезоне четвертьфиналы и полуфиналы Лиги чемпионов будут состоять из одного матча на нейтральном поле.

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Чемпионат Франции El Chiringuito TV: «Реал» нашел способ бесплатно подписать Мбаппе 07/07/2020 В 12:21