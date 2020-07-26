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Marca: матч «Сити» – «Реал» под угрозой из-за введения карантина в Британии для гостей из Испании

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Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Зинедин Зидан («Реал Мадрид»), Лига чемпионов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Неужели это начинается снова?

Проведение ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» находится под угрозой.

Как сообщает Marca, в Великобритании введен 14-дневный карантин для въезжающих из Испании, где снова зафиксирована вспышка коронавируса. Игра запланирована на 7 августа и должна пройти в Манчестере на «Этихаде».

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Если проведение матча в Англии будет невозможно, УЕФА рассмотрит вероятность его переноса в Португалию, где состоятся полуфиналы и финал.

  • Первая встреча прошла в феврале на «Сантьяго Бернабеу», «Сити» выиграл со счетом 2:1.
  • Победитель пары сыграет с «Ювентусом» или «Лионом».

ЛЧ доиграют в Лиссабоне с 12 по 23 августа, ЛЕ – с 10 по 21 августа в четырех городах Германии

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