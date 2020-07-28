Мариано отправили на самоизоляцию – главное, чтобы не заразился кто-то еще.

Один из футболистов «Реала» сдал положительный тест на коронавирус перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«После тестирования на COVID-19 в нашей команде был обнаружен положительный результат, этот тест сдал Мариано Диас. Игрок чувствует себя отлично и находится дома в режиме самоизоляции», – говорится в заявлении «Реала», его цитирует .

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