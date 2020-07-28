Футбол
Лига чемпионов УЕФА

У Диаса из «Реала» нашли коронавирус. Через 1,5 недели матч против «Манчестер Сити»

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Мариано Диас

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
11 минут назад

Мариано отправили на самоизоляцию – главное, чтобы не заразился кто-то еще.

Один из футболистов «Реала» сдал положительный тест на коронавирус перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«После тестирования на COVID-19 в нашей команде был обнаружен положительный результат, этот тест сдал Мариано Диас. Игрок чувствует себя отлично и находится дома в режиме самоизоляции», – говорится в заявлении «Реала», его цитирует .

Чемпионат Испании

Зидан: «Этому титулу я рад больше, чем победе в Лиге чемпионов»

17/07/2020 В 08:15
  • Матч «Манчестер Сити» – «Реал» пройдет 7 августа на поле английского клуба.
  • В первой игре команда Хосепа Гвардиолы победила «галактикос» на выезде со счетом 2:1.

Невероятное падение Гарета Бэйла. Его ненавидят фанаты, а «Реал» не может выгнать форварда

Подписывайся на нас в инстаграме

Чемпионат Испании

У Винисиуса заподозрили коронавирус. Зидан заявил, что тест мог дать сбой

09/07/2020 В 16:30
Чемпионат Испании

Форварда «Реала» Диаса пытались ограбить на улице

22/01/2020 В 16:05
По теме
ФутболЛига чемпионов УЕФАРеал МадридМанчестер СитиБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир