«Реал»
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Матч состоится уже через неделю.
Мадридский «Реал» представил домашнюю и гостевую форму на сезон-2020/21.
Домашний комплект выполнен в традиционных для «бланкос» белых цветах, на нем также присутствуют розовые вставки. Гостевая форма – розовая, именно в ней команда Зинедина Зидана сыграет против «Манчестер Сити» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
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