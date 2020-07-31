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«Реал» представил новую розовую форму – в ней «Мадрид» сыграет против «Сити»

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«Реал»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
25 минут назад

Матч состоится уже через неделю.

Мадридский «Реал» представил домашнюю и гостевую форму на сезон-2020/21.

Домашний комплект выполнен в традиционных для «бланкос» белых цветах, на нем также присутствуют розовые вставки. Гостевая форма – розовая, именно в ней команда Зинедина Зидана сыграет против «Манчестер Сити» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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