Иличич
Фото: Getty Images
У Йосипа Иличича серьезные психологические проблемы.
Один из ключевых футболистов «Аталанты», полузащитник Йосип Иличич, не сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов.
По информации La Gazzetta dello Sport, 32-летний футболист покинул расположение команды и уехал на родину в Словению. Сообщается, что Иличич испытывает серьезные психологические проблемы и страдает от депрессии.
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- «Аталанта» сыграет в четвертьфинале с «ПСЖ» 12 августа – в предыдущей стадии итальянцы выбили «Валенсию».
- Иличич в сезоне-2019/20 забил 21 мяч в 34 играх.
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