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Лига чемпионов УЕФА

Лидер «Аталанты» пропустит четвертьфинал ЛЧ из-за депрессии

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Иличич

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 34 минут

У Йосипа Иличича серьезные психологические проблемы.

Один из ключевых футболистов «Аталанты», полузащитник Йосип Иличич, не сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов.

По информации La Gazzetta dello Sport, 32-летний футболист покинул расположение команды и уехал на родину в Словению. Сообщается, что Иличич испытывает серьезные психологические проблемы и страдает от депрессии.

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  • «Аталанта» сыграет в четвертьфинале с «ПСЖ» 12 августа – в предыдущей стадии итальянцы выбили «Валенсию».
  • Иличич в сезоне-2019/20 забил 21 мяч в 34 играх.

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