У Йосипа Иличича серьезные психологические проблемы.

Один из ключевых футболистов «Аталанты», полузащитник Йосип Иличич, не сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов.

По информации La Gazzetta dello Sport, 32-летний футболист покинул расположение команды и уехал на родину в Словению. Сообщается, что Иличич испытывает серьезные психологические проблемы и страдает от депрессии.

Лига чемпионов УЕФА Боялся умереть как Астори, отказал «Зениту» и «Динамо». Кто такой Иличич, уничтоживший «Валенсию» 11/03/2020 В 03:00

«Аталанта» сыграет в четвертьфинале с «ПСЖ» 12 августа – в предыдущей стадии итальянцы выбили «Валенсию».

Иличич в сезоне-2019/20 забил 21 мяч в 34 играх.

Иммобиле почти выиграл «Золотую бутсу» – Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Ромой»

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

Чемпионат Италии «Аталанта» вкатила 7 безответных мячей «Торино», Иличич забил с центра поля 26/01/2020 В 09:02