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Гаттузо – о матче ЛЧ с «Барселоной»: «Могу сдержать Месси только во сне или на PlayStation сына»

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Дженнаро Гаттузо («Наполи»), Лионель Месси («Барселона»)

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 4 минут

Причем на приставке Рино будет опекать Лео лично.

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо после последнего матча Серии А-2019/20 с «Наполи» прокомментировал построение игры в обороны против лидера «Барселоны» Лионеля Месси в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Могу лишить Месси мяча только во сне. Или если сыграю за «Наполи» против «Барселоны» на PlayStation сына. Тогда буду ловить его своей фигуркой времен выступлений за «Милан» – я тогда весил на 10-15 килограммов меньше, чем сейчас.

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«Лацио» и «Барселона» – очень разные команды с разным стилем игры. «Орлы» сочетают технические и физические умения, «Барса» вся построена на качестве. Мне кажется, это будет абсолютно другая игра.

Мы не должны думать о забитых мячах, а должны сыграть как команда. Быть уверенными, что получим шанс. Знаем, что для этого потребуется выдумка, но в мыслях нужно быть свободными, чтобы показать лучшие качества», – цитирует Гаттузо Goal.com со ссылкой на Sky Sport Italia.

  • «Наполи» встретится с «Барселоной» на «Камп Ноу» 8 августа.
  • В первой встрече в Неаполе «партенопеи» сдержали Лионеля Месси и увезли ничью – 1:1.

Гаттузо: «Игроки «Барселоны» почти нас не беспокоили – с трудом пробили в створ один раз»

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