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Де Лаурентис – об отказе перенести матч с «Барсой» на нейтральное поле: «Мы устроим ад»

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Аурелио де Лаурентис

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 17 минут

Президент неаполитанцев опасается заражения коронавирусом.

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис раскритиковал УЕФА после отказа организации перенести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов из Барселоны на нейтральное поле.

В последние недели в Каталонии выросло число зараженных коронавирусом, и Де Лаурентис направил запрос в УЕФА с просьбой перенести игру в Германию или Португалию. Запрос был отклонен – встреча пройдет на «Камп Ноу».

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«УЕФА не слышит, не видит и не говорит. Ради УЕФА я надеюсь, что ничего не произойдет. Если же что-то случится, мы устроим ад», – цитирует Де Лаурентиса Mundo Deportivo.

  • Матч «Барселона» – «Наполи» состоится 8 августа.
  • Первая игра, которая прошла зимой в Неаполе, завершилась со счетом 1:1.

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