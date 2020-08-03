Черепашка – важный фактор для плей-офф ЛЧ.

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сохраняет шансы на участие в четвертьфинальной игре Лиги чемпионов против итальянской «Аталанты».

Он получил повреждение 24 июля в столкновении с капитаном «Сент-Этьена» Лоиком Перреном в финале Кубка Франции и выбыл на три недели. Но, вероятно, восстановление 21-летнего форварда прошло в ускоренном режиме.

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«Мы с оптимизмом смотрим на участие Килиана. Видно, что он уже нормально ходит. Мбаппе – большой профессионал и еще очень молод. Он действительно хочет принять участие в матче, мы можем быть уверены: он работает каждый день, утром и вечером.

Но даже если он не поможет нам с «Аталантой», у «ПСЖ» есть другие способы победить. Хотя Килиан все еще очень важный футболист. Уверен, он попытается сыграть», – заявил полузащитник «Парижа» Андер Эррера. Его цитирует англоязычная версия сайта Лиги 1.

Четвертьфинал ЛЧ «Пари Сен-Жермен» – «Аталанта» пройдет в Лиссабоне 12 августа.

После победы столичного клуба в финале Кубка французской Лиги Килиан Мбаппе праздновал со всеми и спокойно ходил без костылей и видимых ограничений.

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