Наконец-то ЛЧ вернулась.

Лига чемпионов оживает после пятимесячной комы: скоро там доиграют матчи 1/8 финала, а затем восьмерка лучших клубов поедет в Португалию, чтобы определить главного триумфатора сезона. Все стадии, начиная с четвертьфинала, пройдут в один матч, так что безумие и сенсации гарантированы.

Ниже – сетка и расписание ЛЧ, а еще полный расклад по фаворитам и аутсайдерам.

Лига чемпионов УЕФА Мбаппе может сыграть с «Аталантой», форвард «ПСЖ» восстанавливается с опережением графика 03/08/2020 В 06:54

1/8 финала (ответные матчи)

7 августа: «Манчестер Сити» – «Реал»

7 августа: «Ювентус» – «Лион»

8 августа: «Бавария» – «Челси»

8 августа: «Барселона» – «Наполи»

Четвертьфиналы

12 августа: «Аталанта» – «ПСЖ»

13 августа: «РБ Лейпциг» – «Атлетико»

14 августа: «Барселона»/«Наполи» – «Бавария»/«Челси»

15 августа: «Реал»/«Сити» – «Ювентус»/«Лион»

18 и 19 августа – полуфиналы (победитель первого четвертьфинала с победителем второго, победитель третьего четвертьфинала с победителем четвертого)

23 августа – финал.

Хосеп Гвардиола, «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Кто выиграет ЛЧ?

Самых явных претендентов трое. «Манчестер Сити» давно мечтает о Кубке чемпионов, и в этом году мотивация реально запредельна: нужно взять престижный титул (пока есть только Кубок Лиги), достойно проводить Давида Сильву и красиво отметить снятие бана на еврокубки. Плюс Кевин де Брёйне заряжен на то, чтобы стать безальтернативно лучшим футболистом года – пусть и без «Золотого мяча». Короче, «Сити» Пепа наконец должен выстрелить.

Второй фаворит – «Бавария», которая убийственно провела финиш сезона и совершенно издевательски грохнула «Челси» в первом матче. Главный актив «Мюнхена» – киллер Левандовский, но у команды есть и минусы: неопытность тренера Флика и потеря тонуса. Может вновь проявиться типичная проблема «Баварии» в ЛЧ – немцы слишком легко выигрывают Бундеслигу, а потом плывут на поздних стадиях в Европе.

Зато проще всех будет мадридскому «Атлетико». За «индейцев» – сетка без грандов, вдохновение после выноса «Ливерпуля» и оптимальный для Симеоне формат: чтобы забрать чашку, надо выиграть всего три встречи. Недостатки мадридцев тоже очевидны: у них туговато с атакой, поэтому голы приходится буквально запихивать. В теории можно закончить все матчи 0:0, а потом победить по пенальти.

Кто главные аутсайдеры?

Если не брать номинальных слабаков («Наполи» и «Лион»), то страшнее всего за «Барселону» и «Ювентус». Там одна трагедия на двоих: тренеры вообще не рулят игрой, а за результат отвечают строго Лео и Криштиану. С таким подходом можно со скрипом пройти одну стадию (и то не факт), но потом каталонцы гарантированно сгорят «Баварии», а «Юве» не справится с «Сити» – у Сарри как раз чудовищная статистика против Пепа.

Падение грандов будет оглушительным и страшным. Не исключено, что уже через три-четыре недели в Турин и Каталонию подъедут новые коучи.

Лео Месси, «Барселона» Фото: Getty Images

Кто главные андердоги?

Важно помнить: «Реал» на грани, но еще в игре. При Зидане «Мадрид» ни разу за три розыгрыша плей-офф не вылетал из Лиги чемпионов, поэтому и сейчас все может перевернуться. Учитывая, насколько собранно «бланкос» провели последние туры Ла Лиги, за «Сити» немного страшно – есть шанс пролететь на родном стадионе.

Помимо «Реала» до поздних стадий может дойти и «РБ Лейпциг». В этой ЛЧ принято восхищаться «Аталантой», но «Ред Булл» тоже дьявольски хорош: Нагельсман выскочил из группы с первого места, а потом образцово придушил Моуринью. Если получится пройти Симеоне (пусть и без Вернера), потолка уже не будет.

Какая еще есть интрига?

Четвертьфинал «Аталанты» против «ПСЖ» – самое ожидаемое событие в ЛЧ. Одни за смешные деньги собрали суперкоманду и влюбили в себя всю Европу, другие спокойно живут в режиме денежного мешка.

Нерв будет бешеным. Если в полуфинал шагнет «Париж», то это случится впервые при нынешних владельцах и станет реальным успехом, а не будничным триумфом в Лиге 1. Но если «Аталанта» вынесет богачей, французский проект можно закрывать, а тренера Тухеля – списывать.

Даже без Мбаппе и Верратти (они под вопросом), «ПСЖ» обязан гасить «Аталанту», которая сыграет без приунывшего Иличича. Любой другой исход – катастрофа и стыд.

Опрос У ЛЧ будет неожиданный финалист. Кто сразится за трофей? Атлетико ПСЖ Аталанта Лейпциг

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