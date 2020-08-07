Робиньо – первый топ-трансфер «Сити». Он сбежал из «Реала», опасаясь конкуренции с Роналду

Владельцы середняка АПЛ заплатили рекордную сумму.

Про криминал в Южной Америке снято много фильмов, поэтому представить историю Марии де Соузы совсем несложно. Пятничным вечером женщина отправилась в гости к друзьям на окраине Сан-Паулу. Все как обычно: барбекю во дворе, приятная музыка и разговоры обо всем. Гармонию нарушили ворвавшиеся на территорию незнакомцы. Вооруженные бандиты заперли хозяев в ванной, схватили Марию, затолкали в ее же машину и увезли в неизвестном направлении.

К ноябрю 2004-го интернет еще не обрел повсеместного могущества, но сын жертвы Робсон так круто играл в футбол в Бразилии, что о нем знали даже за пределами Южной Америки. В 18 лет парнишка с надписью Робиньо на спине помог «Сантосу» выиграть чемпионат. Такого не случалось со времен Пеле, поэтому великий футболист на радостях предположил, что Робиньо может превзойти даже его самого.

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Такой пиар подогрел интерес европейских клубов. К представителям игрока обращались «Бенфика», «Челси», «Барселона», ПСВ и, конечно же, «Реал». Когда маму футболиста похитили, агент Вагнер Рибейро находился в Мадриде: «Робиньо звонил мне. Он плакал и был в шоке от случившегося, но попросил не останавливать переговоры».

Робиньо празднует чемпионство «Сантоса» Фото: Imago

Сезон в бразильской Серии А входил в решающую фазу, а главная звезда не могла играть. Робиньо плохо спал, почти не ел и тренировался через силу. Полиция шерстила город, но по горячим следам найти Марию не удалось. В том году в Сан-Паулу зафиксировали 83 похищения, а жертвами были в основном состоятельные персоны. Робиньо последовал совету друзей и заблаговременно нанял телохранителей, но мама отказалась от таких мер.

Женщину отпустили только через 40 дней – за двое суток до решающего тура чемпионата. Главный тренер «Сантоса» Вандерлей Люшембурго выставил окрыленного технаря в основе и не прогадал – Робиньо вдохновенно отыграл весь матч и помог команде взять еще одно чемпионство. 21 гол за сезон и звание лучшего игрока лиги еще больше соблазнили грандов из Европы.

Особых колебаний по поводу перехода не было. Роберто Карлос и Роналдо пообещали агенту по телефону, что помогут с адаптацией. Главным тренером «Реал» прицепом взял Люшембурго. А самому футболисту вручили 10-й номер Луиша Фигу, которого и должен был заменить бразилец. 24 миллиона евро компенсации, и уже через день после прилета в испанскую столицу новичок дебютировал за клуб. В матче с «Кадисом» 21-летний трюкач заменил Томаса Гравесена, с которым позже сцепился на тренировке.

Люшембурго быстро выперли и продолжили тренерскую карусель: Хуанде Рамос, Фабио Капелло, Бернд Шустер. В этом хаосе Робиньо дважды выиграл Ла Лигу, забил 35 мячей (больше только у Рауля и Ван Нистелроя), но не закрепил статус суперзвезды. При хорошем настрое он заставлял визжать публику и решал матчи в одиночку, но не радовал стабильностью – отсутствие должной концентрации и дисциплины мешали раскрыться на полную.

Карнавальная душа просила веселья – Робиньо переехал в Испанию, но Бразилия из него не выветрилась. Чтобы всегда иметь возможность для праздника, бразилец обустроил мини-ночной клуб на цокольном этаже своего дома. Больше всего это импровизированное заведение любил посещать Ройстон Дренте – еще один профессионал по сливу карьеры.

В 2008-м появились серьезные разговоры о трансфере в «Реал» Криштиану Роналду. Бразилец понял, что перспективы в Мадриде у него не очень. Он и так не был железным игроком основы, а с приходом португальца мог бы совсем зачахнуть – такая логика привела к отказу от продления контракта. «У меня был взрывной нрав, я действительно хотел уйти. Для меня самая лучшая команда та, где я много играю, а не сижу на скамейке», – подтвердил Робиньо.

Таким клубом мог стать «Челси». В Лондоне бразильца ждал Луис Филипе Сколари, который считал, что в его составе не хватает креативных исполнителей. «Реал» и «Челси» уже почти согласовали трансфер, но англичане допустили фатальную ошибку – запустили в продажу футболки Робиньо до завершения всех формальностей. «Именно из-за этого переход сорвался, для «Мадрида» это был вопрос чести», – уверен бразилец.

Плюс «Челси» квалифицировался в Лигу чемпионов – «Реал» не расстроился, что не усилил потенциального конкурента. Робиньо уже почти смирился с тем, что останется в Испании, но из Англии посыпались необычные новости. Какие-то шейхи покупают скромный «Манчестер Сити» и хотят, чтобы в команде финтил Роб. Все это происходило под занавес летнего трансферного окна, поэтому новость о трансфере не укладывалась в голове примерно ни у кого.

«Сити» обновил рекорд АПЛ и отлистал «Реалу» 43 миллиона евро – примерная трансферная стоимость всего состава «горожан» в предыдущем сезоне. «МС» закончил чемпионат на девятом месте и на тот момент даже близко не был похож на топ-клуб, поэтому в сторону Робиньо полилось много упреков. Шустер намекнул, что бразилец уехал в Манчестер не по футбольным причинам, президент «Сантоса» обозвал переход позором бразильского футбола, а Пеле посоветовал найти советчиков получше.

Робиньо в «Манчестер Сити» Фото: Reuters

«До прихода в клуб я мало о нем знал, но верил, что проект будет успешным, и очень гордился, что стал первым громким подписанием», – Робиньо не обращал внимания на хейтеров. В первом сезоне дриблер вонзил 14 мячей в АПЛ – у лучшего бомбардира Николя Анелька оказалось лишь на пять больше. «Сити» финишировал десятым, поэтому такая статистика похожа на подвиг.

Фанаты полюбили Робиньо за яркую игру и простоту – бразилец любил кататься по городу на автобусе. В ночные клубы футболист тоже не забывал заглядывать. Компанию обычно составляли Джо Харт, Майка Ричардс, Шон-Райт Филлипс или соотечественники Жо и Элано. Один из таких походов в 2009-м чуть не закончился тюрьмой. 19-летняя студентка из Лидса накатала заявление об изнасиловании, но Робиньо оправдали.

Второй сезон в Англии был омрачен травмой лодыжки, из-за которой футболист пропустил 77 дней. Форму набрать не получалось, поэтому для регулярной игры после восстановления Роб скатался на полгода в аренду в «Сантос» – приближался чемпионат мира. Воспитанник помог родному клубу впервые выиграть Кубок Бразилии и больше не захотел возвращаться в Англию.

Оказавшись в «Милане», Робиньо заявил, что для серьезных результатов в Англии ему не хватило партнеров топ-класса. В новом клубе бразильца окружало больше звезд, но не срослось и здесь. А постоянные тусовки привели к реальному сроку: в 2017-м Робиньо признали виновным в групповом изнасиловании, которое произошло в Милане в 2013 году. Футболисту присудили срок в девять лет. Повезло, что на тот момент игрок выступал в Бразилии, которая не выдает уголовных преступников итальянцам.

По этой причине Робиньо два последних года обитал в Турции – в этой стране ему тоже гарантирована свобода. Под конец контракта бразилец даже зацепил чемпионство с «Башакшехиром» – клубом сбитых летчиков, за который выступают Элджеро Элиа и Гаэль Клиши. Сейчас Робиньо 36, и он всего на год старше Роналду, от которого много лет назад сбежал из «Реала». Карьеры получились кардинально разные, хотя потенциал был примерно одинаковый. Возможно, это проклятье «Сантоса». Неймар ведь тоже хотел выйти из тени Месси, а в итоге почти прохлопал лучшие годы.

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