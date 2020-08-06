Гарет стремительно идет по стопам Месута Озила, который не играет в «Арсенале», но стабильно загребает горы денег.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал невключение Гарета Бэйла в заявку на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

– В чем причина отсутствия Бэйла?

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– Много уже сказано. Между нами уважительные отношения как у тренера и игрока. Был личный разговор, но я могу лишь сказать, что он предпочел не играть, остальное – между ним и мной.

– Отсутствие Бэйла обусловлено личными причинами?

– Да, но я не собираюсь вам больше ничего говорить, потому что это между нами.

– Вы разочарованы Бэйлом?

– Нет, я не был им разочарован и не скажу вам ничего. Это третий вопрос о Гарете. Я уважаю его и всех. Подобные вещи должны оставаться в раздевалке.

– Есть ли у Бэйла будущее в «Реале» с тренером Зиданом?

– Не знаю, он игрок «Реала», ничего не меняется, и я уважаю это. Он предпочел не играть, и это единственное, что я могу вам сказать. Мы концентрируемся на завтрашней игре, – цитирует Зидана Marca.

Матч «Манчестер Сити» – «Реал» пройдет 7 августа в Манчестере.

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