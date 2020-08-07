Криштиану Роналду на тренировке
Фото: Getty Images
Таким Криш был всегда, но как же непривычно после косички!
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду снова сменил прическу – на этот раз новый имидж приурочен к рестарту Лиги чемпионов.
35-летний португалец снова обратился к варианту с короткой стрижкой. «Прекрасный турнир возвращается!» – подписал он публикацию, добавив лигочемпионский хэштег.
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- В начале года Криш ходил с косичкой, а в последние месяцы щеголял кудрявыми волосами.
- Сегодня, 7 августа, «Ювентус» проведет ответный матч 1/8 ЛЧ против «Лиона». Первый матч туринцы проиграли со счетом 0:1.
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