Таким Криш был всегда, но как же непривычно после косички!

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду снова сменил прическу – на этот раз новый имидж приурочен к рестарту Лиги чемпионов.

35-летний португалец снова обратился к варианту с короткой стрижкой. «Прекрасный турнир возвращается!» – подписал он публикацию, добавив лигочемпионский хэштег.

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В начале года Криш ходил с косичкой , а в последние месяцы щеголял кудрявыми волосами

Сегодня, 7 августа, «Ювентус» проведет ответный матч 1/8 ЛЧ против «Лиона». Первый матч туринцы проиграли со счетом 0:1.

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