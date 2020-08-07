Коуч уверен, что такой шаг дискредитирует клубное руководство.

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри опроверг информацию, что его будущее в клубе зависит от итогов 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона».

«Не думаю, что это может быть мой последний матч в «Ювентусе». В том числе потому, что это выставило бы наших боссов любителями, а у них высочайший уровень. Мое будущее не зависит от этого матча. Или получится, что руководство «Юве» оценивает все на эмоциональном уровне, как и болельщики», – цитирует 61-летнего Сарри La Gazzetta dello Sport.

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Гостевой матч 1/8 финала до локдауна «Ювентус» проиграл «Лиону» со счетом 0:1.

Ответная игра состоится 7 августа в 22:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию матча читайте на Eurosport.ru.

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