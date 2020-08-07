Корни произведения уходят в XVIII век к композитору Георгу Генделю и королю Георгу II.

«Магия... Прежде всего, это магия. Когда вы слышите гимн, он сразу очаровывает», – слова Зинедина Зидана о мелодии Лиги чемпионов. «Гимн стал таким же знаковым, как сам турнир», – говорится на официальном сайте УЕФА. Это правда – звуки узнаваемы с первых нот, а мальчишки по всему миру мечтают выйти под них на переполненный многотысячный стадион.

Гимн Лиги чемпионов въелся любителям футбола под кожу, но знаете ли вы, кто автор музыки? На каком языке он исполняется? А слова? Ну, кроме вирусной пародии конца нулевых о том, что русскому уху в припеве слышится «Не бойся, не бойся, играет «Зенит», печенька!»

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Культовая мелодия появилась в 1992 году – ее написал английский композитор Тони Бриттен, вдохновившись произведением «Садок-Священник» великого Георга Генделя, который творил в эпоху барокко. «Садок-Священник» – торжественный гимн британских монархов, под звуки которого они восходят на престол. Был написан в 1727 году на коронацию Георга II.

«Они (УЕФА – Eurosport) обратились к моему агенту по поводу написания гимна. Классическая музыка тогда была в моде, как и футбольное хулиганство. УЕФА хотел вывести игру в совершенно другую плоскость. Некоторые приемы я взял у Генделя, а потом написал собственную мелодию. В ней есть что-то от Генделя, но мне хотелось бы думать, что это не полный грабеж», – рассказал Бриттен. Права на гимн принадлежат УЕФА, а не композитору, но он все равно получает гонорары за его использование.

Гимн исполняется одновременно на трех официальных языках УЕФА – английском, французском и немецком. Слова незамысловаты: в течение трех куплетов и припева варьируются фразы «Лучшие команды», «Чемпионы» и «Великое событие». Когда финал принимают другие страны, иногда исполняются особые версии гимна: на итальянском (Рим-2009, Милан-2016), испанском (Мадрид-2010).

Официальную версию, которая звучит во время телетрансляций и завораживает выходящих на поле футболистов, исполняют Королевский филармонический оркестр Лондона и хор Академии святого Мартина.

Королевский филармонический оркестр Лондона Фото: Getty Images

Гимн Лиги чемпионов даже попал в научную работу «Новые символы европейского футбола» Эксетерского университета, который находится в Юго-Западной Англии.

«Величественная музыка достигает впечатляющего крещендо на мажорной ноте, и это означает приход к власти нового главы государства. Произведение эпохи барокко «Садок-Священник» связывает Лигу чемпионов с европейскими монархами. В этой благородной музыке отражены аристократические черты. Гимн ассоциируется с серебряным Кубком, и музыка достигает своего апогея.

Аранжировка для оркестра написана так, что в кульминации наиболее заметные инструменты – это валторны. Они передают сияющий металлический звук, который музыкально ассоциируется с самим трофеем. Музыка и цвет сливаются в нечто единое, передавая концепцию этого серебра и слуху, и зрению», – написал автор работы Энтони Кинг.

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