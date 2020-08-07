«Реал» может впервые вылететь из ЛЧ при Зидане. Что известно о битве «Мадрида» и «Сити» на «Этихаде»

Главный матч начала августа.

7 августа может произойти невероятное по меркам Лиги чемпионов событие – «Реал» рискует впервые вылететь из турнира под руководством Зинедина Зидана. Прежде француз и испанский клуб брали трофей трижды подряд с розыгрыша-2015/16 по -2017/18. Проигрыш случился в прошлом году, но тогда клубом руководил Сантьяго Солари, а Зидан отдыхал после шумных успехов.

Кто посмотрит матч по ТВ

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У «Реала» всего три потери, но одна из них глобальнее некуда: Серхио Рамос получил красную карточку в первом матче и не сыграет на «Этихаде». Отсутствие капитана, лидера и второго бомбардира нынешнего сезона больно бьет по потенциалу мадридцев. Еще в Англию не приехал Гарет Бэйл – Зидан заявил, что так решил сам игрок, но он его за это не осуждает. Третий минус – Мариано Диас, который недавно переболел COVID-19.

Красная карточка Серхио Рамосу в мадридском матче Фото: Getty Images

У «Сити» из-за перебора карточек не появится в составе Бенжамен Менди, а Кун Агуэро по-прежнему травмирован, но каждому из парней есть неплохая замена – на левый фланг обороны выйдет Зинченко, а в атаку – Габи Жезус.

Лицом к лицу

Первый матч завершился победой «Сити» со счетом 2:1. На гол Иско «горожане» ответили точными выстрелами Жезуса и Де Брёйне (с пенальти).

Команды в шестой раз сыграют в рамках Лиги чемпионов – на счету «Реала» две победы, две ничьи и одно поражение.

После рестарта сезона «Мадрид» не проигрывает – 10 побед и ничья с «Леганесом» в ничего не значащем последнем туре Ла Лиги.

«Сити» забил 36 мячей в 12 матчах после локдауна – в среднем три за игру.

Ориентировочные составы

«Сити»

«Реал»

Котировки букмекеров

Победа «Манчестер Сити»: 1,74

Ничья: 4,26

Победа «Реала»: 4,43

Учитывая результат первого матча, ход ответного угадывается примерно наверняка: «Реал» будет играть вперед, а «Сити» – кусать соперника на контратаках. В такой ситуации шансов у хозяев безусловно больше. Поэтому букмекерские котировки не должны вызывать удивление.

Где смотреть

Если брать российский сегмент, то в прямом эфире встречу можно будет посмотреть по федеральному «Матч ТВ» в 22:00 (мск). Прокомментирует ее Константин Генич. Также игру покажет платный аналог «Матч ТВ» – «Матч Футбол». Но настоящее наслаждение можно получить от текстовой трансляции Eurosport.ru, где для вас будет зажигать Данил Тармасинов.

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