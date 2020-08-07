«Реал» может впервые вылететь из ЛЧ при Зидане. Что известно о битве «Мадрида» и «Сити» на «Этихаде»

Карим Бензема и Бенжамен Менди в матче «Реал» – «Манчестер Сити»
Фото: Getty Images
Главный матч начала августа.
7 августа может произойти невероятное по меркам Лиги чемпионов событие – «Реал» рискует впервые вылететь из турнира под руководством Зинедина Зидана. Прежде француз и испанский клуб брали трофей трижды подряд с розыгрыша-2015/16 по -2017/18. Проигрыш случился в прошлом году, но тогда клубом руководил Сантьяго Солари, а Зидан отдыхал после шумных успехов.
Кто посмотрит матч по ТВ
Робиньо – первый топ-трансфер «Сити». Он испугался конкуренции с Роналду и сбежал из «Реала»
У «Реала» всего три потери, но одна из них глобальнее некуда: Серхио Рамос получил красную карточку в первом матче и не сыграет на «Этихаде». Отсутствие капитана, лидера и второго бомбардира нынешнего сезона больно бьет по потенциалу мадридцев. Еще в Англию не приехал Гарет Бэйл – Зидан заявил, что так решил сам игрок, но он его за это не осуждает. Третий минус – Мариано Диас, который недавно переболел COVID-19.
Красная карточка Серхио Рамосу в мадридском матче
Фото: Getty Images
У «Сити» из-за перебора карточек не появится в составе Бенжамен Менди, а Кун Агуэро по-прежнему травмирован, но каждому из парней есть неплохая замена – на левый фланг обороны выйдет Зинченко, а в атаку – Габи Жезус.
Лицом к лицу
- Первый матч завершился победой «Сити» со счетом 2:1. На гол Иско «горожане» ответили точными выстрелами Жезуса и Де Брёйне (с пенальти).
- Команды в шестой раз сыграют в рамках Лиги чемпионов – на счету «Реала» две победы, две ничьи и одно поражение.
- После рестарта сезона «Мадрид» не проигрывает – 10 побед и ничья с «Леганесом» в ничего не значащем последнем туре Ла Лиги.
- «Сити» забил 36 мячей в 12 матчах после локдауна – в среднем три за игру.
Ориентировочные составы
«Сити»
«Реал»
Котировки букмекеров
Победа «Манчестер Сити»: 1,74
Ничья: 4,26
Победа «Реала»: 4,43
Учитывая результат первого матча, ход ответного угадывается примерно наверняка: «Реал» будет играть вперед, а «Сити» – кусать соперника на контратаках. В такой ситуации шансов у хозяев безусловно больше. Поэтому букмекерские котировки не должны вызывать удивление.
Где смотреть
Если брать российский сегмент, то в прямом эфире встречу можно будет посмотреть по федеральному «Матч ТВ» в 22:00 (мск). Прокомментирует ее Константин Генич. Также игру покажет платный аналог «Матч ТВ» – «Матч Футбол». Но настоящее наслаждение можно получить от текстовой трансляции Eurosport.ru, где для вас будет зажигать Данил Тармасинов.
Опрос
Робиньо – первый топ-трансфер «Сити». Он испугался конкуренции с Роналду и сбежал из «Реала»
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