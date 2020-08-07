Роналду обновил вековой рекорд, но не спас «Ювентус». Кто виноват в вылете туринцев из ЛЧ

Дело – табак.

«Ювентус» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов выиграл у «Лиона» (2:1), но вылетел из-за сухого поражения на чужом поле. «Бьянконери» не хватило дубля Криштиану Роналду, чтобы пробиться в четвертьфинал.

Если вы не забыли, чемпионат Франции так и не возобновили из-за пандемии коронавируса – с 8 марта «Лион» провел лишь один официальный матч (31 июля в Кубке Лиги). Казалось бы, фора в один мяч не должна стать серьезным препятствием для чемпионов Италии, однако дальше прошла команда Руди Гарсии.

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Криштиану Роналду Фото: Getty Images

«Юве» провел практически всю игру, перекатывая мяч в центре поля, а «Лион», в свою очередь, в самом дебюте огрызнулся атакой, в которой заработал сомнительный пенальти. Паненка Депая так и осталась единственным ударом гостей в створ – но даже этого хватило, чтобы Роналду и его партнеры остались ни с чем.

Сам Криш старался как мог: как и Депай, забил с пенки (тоже достаточно сомнительной), а во втором тайме прошил Антони Лопеса мощным ударом из-за штрафной. В остальное время «Юве» все так же уныло пылил в центре поля без особых подходов к воротам. Единственный стоящий шанс команде Сарри выпал в дополнительное время: Роналду бил с опасного штрафного, но угодил в стенку.

Зато на счету Криша стало 67 голов в матчах плей-офф Лиги чемпионов. Это лучший результат в истории турнира – Лео Месси отстал аж на 21 гол. А еще Криштиану (с учетом свежего дубля) забил 1,5% всех мячей в истории ЛЧ вообще – невероятная статистика.

Мемфис Депай забил в шестом матче Лиги чемпионов подряд. Среди голландцев подобное достижение покорялось только Руду ван Нистелрою (дважды). С того времени, как ведется учет подробной статистики (то есть, с сезона-2003/04), Депай стал первым игроком, который забил пенальти и привез пенальти в рамках одного матча.

Роналду – третий игрок в истории ЛЧ, который забил в ворота одного клуба за три разных команды. Ранее это достижение покорялось голкиперу Ханс-Йоргу Бутту (он любил забивать «Ювентусу») и Руду ван Нистелрою (он обожал «Баварию»). А еще Криш установил рекорд по голам за «Ювентус» в рамках одного сезона – 36). Рекорд стоял 95 лет!

Маурицио Сарри, «Ювентус» – «Аталанта» Фото: Getty Images

Достоин ли Маурицио Сарри такого топового игрока? Похоже, что нет – бывший коуч «Наполи» в скучном и мегавязком стиле выиграл Серию A, а теперь еще и вылетел из Лиги чемпионов на первой стадии плей-офф. Перед игрой против «Лиона» Сарри отметил, что его судьба не должна решаться по итогам одной встречи – иначе «руководство выставит себя любителями».

Но, возможно, отмашка по увольнению Сарри была дана еще до зарубы с французами, а теперь вице-президент «бьянконери» Павел Недвед лишь перейдет к активным действиям. Кандидатов на пост главного курильщика Серии A предостаточно: это и Маурисио Почеттино, и Симоне Индзаги, и Джан Пьеро Гасперини, и даже Зинедин Зидан с Лучано Спаллетти. Кого из них выберет «Ювентус», мы узнаем в ближайшие недели.

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