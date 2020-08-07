Будет круто пройти «Реал» и вылететь от «Лиона».

После жеребьевки 1/8 Лиги чемпионов Хосеп Гвардиола заметно нервничал. Ему достался мадридский «Реал» – клуб, с которым он встречался чаще остальных и которому он уступил в трех предыдущих матчах. Напротив же возвышался Зинедин Зидан – уверенный в себе король ЛЧ, не проигравший ни одной стадии плей-офф и вернувшийся, чтобы править.

И как менялось восприятие этой пары по ходу турнира. «Мадрид» упустил победу из-за волшебного Кевина де Брёйне и лишился в ответке Серхио Рамоса. Потом коронавирус нажал весь еврокубковый сезон на пятимесячную паузу, а при выходе из нее «Реал» восстал чемпионом Испании с серией из девяти побед в важных матчах, а «Сити» наоборот наполучал от «Челси», «Арсенала» и даже «Саутгемптона». Все очень сильно напоминало сценарий, по которому Пеп хватает лещей от Зидана и отлетает в первом раунде.

Чемпионат Англии Инсайдер The Athletic: «Сити» потратит летом на трансферы 332 млн евро 20/07/2020 В 21:23

Но нет, неожиданно «Манчестер» крайне уверенно отбуцкал «бланкос», и можно даже не вспомнить затмение разума Рафаэля Варана – и без его привозов «горожане» смотрели кайфово, а Де Брёйне разрывал, словно и не было тех пяти месяцев. Ожидаемые голы на отрезке двухматчевой серии подтверждают: «Сити» создал на два мяча больше и прошел в четвертьфинал как раз с этим преимуществом над «Реалом». Говорить о том, что «Мадрид» слабее «Манчестера» лишь на эти два привоза Варана, смешно и глупо.

При взгляде на сетку кажется, что Гвардиола – явный фаворит турнира. После вылета «бланкос», заката «Ливерпуля», дурацкой потери Криштиану, невнятной «Барселоны» и затянувшегося перерыва во Франции («ПСЖ» и «Лион» – 25% сетки в 1/4, примерно 0 шансов на двоих) кому как не «Сити» забирать Кубок чемпионов. Дорога расчищена, нужно только выиграть еще три матча в Лиссабоне и исполнить мечту арабских шейхов.

Хосеп Гвардиола, «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Но вылет «Ювентуса» и проход в четвертьфинал «Олимпика» очень плохо скажется на манкунианцах. Пепу было бы очень удобно играть с Маурицио Сарри. «Юве» пока находится на низшей ступени эволюции, которую видит для этой команды самый умный футбольный курильщик. С жуткой физикой, которую «бьянконери» показывали на финише Серии А и в ответке ЛЧ, «Ман Сити» запросто разнес бы Сарри даже без тактических премудростей.

Но дальше Гвардиоле попался Руди Гарсия из «Лиона». Тренер «Олимпика» уже остановил хорошего тактика Тухеля на нуле голов «ПСЖ» в финале Кубка французской Лиги, сдержал «Юве» до COVID-19 в первом матче 1/8 ЛЧ и в ответной игре пропустил лишь с пенальти и после дальнего удара Роналду. «Перекинулся парой слов с нашей скаутской службой по поводу «Лиона», и они сказали мне: «ГОТОВЬСЯ», – сразу признал опасность будущего соперника Пеп.

У французов восстановился Мемфис Депай, Мусса Дембеле зажигает на уровне праймового Ляказетта, а Уссем Ауар, похоже, станет следующей топ-продажей жадного президента Оляса. Но уже в этом сезоне эти парни готовы к сенсациям, особенно на коротком отрезке Финала восьми, где достаточно продержаться 90 минут, проткнуть один мяч, и ты в полуфинале.

Легко представить, как Хосеп Гвардиола восемь дней не вылезает из просмотровой комнаты, изучает слабые места защитника Денайера, придумывает перекрученную схему, выходит на игру 1/4 в Португалии и видит, как Де Брёйне раз за разом напарывается на слаженную оборону «Лиона». Сколько раз уже с Пепом случался синдром переподготовки, когда он выбирал лучшее вместо надежного, потрясающее вместо работающего, великое вместо простого.

«Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Монако» – список палачей разнообразен, каждый вылет из Лиги чемпионов выглядит по-разному, но в каждом из них Гвардиолой восхищались как блестящим умом и невероятным тактиком. И от каждой его фантастической идеи не было никакого толку к финальному свистку – великий замысел «Сити» снова и снова натыкался на какой-то крайне просто ответ соперника.

Хосеп Гвардиола, «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Футбол Пепа в высшей точке идеален для чемпионата, но абсолютно губителен в кубках, где решают моменты, а не дистанция. Даже с «Реалом» «горожане» вроде бы создали кучу моментов, по делу разделались с Зиданом, но забили не из суперрывка Де Брёйне и не с плевка Жезуса, а после двух ошибок Варана.

И такое может случиться в одном конкретном матче. Оружие «Манчестера» все еще не выглядит сверхнадежным и бесперебойным, в нем слишком много завязано на реализацию, которую натренировать невозможно. И стоит ли убеждаться в этом еще раз – через победы над грозным «Реалом» и вылетом от растренированного «Олимпика»? Но, возможно, именно в такой сумасшедший год звезды сойдутся именно так, что в Лиге чемпионов победит самая умная команда. А не та, чей тренер отодвинет заумные идеи куда подальше и не побоится выиграть банально.

«Манчестер Сити» – «Реал» (Мадрид) – 2:1

Робиньо – первый топ-трансфер «Сити». Он испугался конкуренции с Роналду и сбежал из «Реала»

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Чемпионат Англии Гвардиола: «Президент «Сити» мной недоволен» 15/07/2020 В 09:04