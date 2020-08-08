Лишь три привоза за сезон, но все в ЛЧ, а последние еще и в плей-офф с «Сити».

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан прокомментировал поражение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Хочу показаться перед вами, потому что это мое поражение. Принимаю всю ответственность. Мы хорошо подготовились к этой игре, но на таком уровне за ошибки нужно платить очень большую цену.

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Не могу объяснить, почему так неудачно сыграл, но это случается в футболе. Для меня это сложный вечер», – заявил футболист в интервью испанскому телевидению. Его цитирует автор The Athletic Дермот Корриган.

Варан совершил две результативные ошибки, которые привели к забитым мячам Рахима Стерлинга и Габриэла Жезуса. «Манчестер Сити» победил «Реал» со счетом 2:1 и выбил мадридский клуб из Лиги чемпионов.

В сезоне-2019/20 Рафаэль оказался автором трех эпизодов , после которых соперник поражал ворота. Из 40 матчей за «Реал» в Примере и ЛЧ Варан привозил в игре группового этапа с «ПСЖ» и дважды – в 1/8 финала с «Ман Сити».

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