Кажется, в Турине довольны и Серией А.

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли прокомментировал вылет от «Лиона» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Этот сезон явно был горько-сладким. Это была очень сложная кампания, мы добились потрясающего результата после девятого подряд чемпионства и написали фантастическую главу в учебниках истории. Маурицио [Сарри] заслужил собственную страницу в этой главе – из любительских лиг он дошел до скудетто.

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Конечно, мы разочарованы выступлением в Лиге чемпионов – и игроки, и болельщики. Я несколько раз говорил, что раньше ЛЧ была мечтой, а теперь стала целью. Подобный вылет – большое разочарование. В следующие несколько дней мы соберемся, все рассмотрим, оценим и решим, куда двигаться дальше в новом сезоне.

У «Ювентуса» есть как внутренние цели, так и международные. За нас играет лучший футболист в истории Лиги чемпионов, что он лишний раз доказал сегодня, и мы должны начинать все заново с удвоенным энтузиазмом.

Хочу прояснить, что мы не воспринимаем победы в Серии А как должное. Каждый год мы начинаем с чистого листа и с нулем очков. Вы не побеждаете в чемпионате с темпом прошлых лет, каждый раз это новая победа. Каждый сотрудник проведет полный анализ сезона, мы должны оценить, как заново найти в себе энтузиазм, чтобы начать следующий чемпионат с желанием побеждать в каждом турнире.

Это будет анализ на 360 градусов. Слышал, что у «Ювентуса» самый возрастной состав в Европы, так что к этому тоже нужно присмотреться. Это была очень сложная кампания с кучей перестановок в тренерском штабе, поэтому нужно было создать нужную динамику и новые пути для взаимопонимания.

Когда происходит столько изменений, то неизбежно приходят трудности. И несмотря на все это, мы выиграли девять титулов в Серии А подряд. Этого не происходило 99 лет и сомневаюсь, что произойдет в следующие 100», – цитирует Аньелли Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

«Ювентус» победил «Лион» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ со счетом 2:1, но по результатам двух встреч вылетел из еврокубков.

Маурицио Сарри возглавил туринский клуб в июне 2019 года и выиграл лишь чемпионат, уступив в Кубке и Суперкубке страны.

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